Kirchweih in Oberleiterbach

Keine Frage: Die Oberleiterbacher Feuerwehrler verstehen ihr Handwerk. Das gilt für ihren unbezahlbaren Dienst am Nächsten ebenso wie für die Kerwa.

An diesen Tagen rund um den ersten Sonntag im September tauschen die Floriansjünger nämlich Schutzanzug, Stiefel und Arbeitshandschuhe gegen Kochlöffel, Zapfhahn und Grillrost.

Einmal mehr haben sie eine Speisekarte ausgearbeitet, die Feinschmecker aus nah und fern anlocken dürfte. Und: Ganz ohne Schläuche kommen sie aber auch bei der Kirchweih nicht aus.

Längst ein Klassiker: die "löschBAR"

Neues Vorstandsteam, bewährtes Konzept: Auch unter dem neuen Vorsitzenden Michael Hennemann gibt es an den Kirchweihtagen vor allem typisch fränkische Schmankerln zu fairen Preisen. Zum Auftakt am Freitag, 30. August, darf ein Klassiker nicht fehlen, nach dem sich die Gäste die Finger lecken: Die traditionelle Schlachtplatte, die ab 18 Uhr in und am Gemeinschaftshaus am Eichenweg serviert wird. Außerdem gibt es zarte Knöchla, frische Pizza aus dem Ofen und Leckeres vom Grill. Um 20 Uhr heißt es "Zur Übung fertig!" in der "löschBAR", die wieder stilecht mit Feuerwehrutensilien dekoriert wird, wie mit den eingangs erwähnten Schläuchen. Zu Beginn ist eine Stunde lang Happy Hour, es gibt also die beliebten Getränke zum Sonderpreis.

Am Samstag heißt es dann Durchatmen und Kräfte tanken für die Veranstalter, ehe es am Sonntag nach dem Festgottesdienst (9 Uhr, mit Pfarrer Kurian Chakupurackal in der Sankt-Laurentius-Kirche) im Gemeinschaftshaus einen zünftigen Frühschoppen gibt, bei dem die Feuerwehrler bis zum Mittagsläuten kesselfrische Weißwürste servieren. Der Haupttag der Kerwa ist der Montag, 2. September, an dem es bereits um 16 Uhr auf Schlemmerreise geht. Der Gast hat die Qual der Wahl: Sollen es hausgemachte Pfannenschnitzel, knusprig-zarte Schäuferla, frische Pizzen oder doch besser die Klassiker heiß und lecker direkt vom Grillrost sein? Allzu viel Zeit sollten sich die Kerwesgänger nicht lassen, denn um 20 Uhr ist abermals Sparstunde in der "löschBAR", in der es eine solide Auswahl an Drinks und Longdrinks gibt.

Ein Paradies für die kleinen Gäste

Für Kinder stehen am Montag die große Hüpfburg und die Torwand bereit. Doch damit nicht genug: Direkt an den Festplatz grenzt der weithin bekannte Spielplatz an, der wegen seinem Rutschenhaus, seiner Doppelschaukel, seiner Seilbahn, den Wipptieren und dem XXL-Sandkasten bei Kids hoch im Kurs steht. Das Schöne: Er ist mit einer Hecke vom Straßenverkehr abgegrenzt, gegen zu viel Sonne gibt es schattenspendende Bäume. Eben ein Rundum-sorglos-Paket für Kinder und Eltern gleichermaßen. Und das ist nur einer von vielen Gründen, ins bayerische Silbermedaillendorf zu kommen.

Weitere gibt es im Detail unter www.oberleiterbach.de.