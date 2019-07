Kirchweih in Michelau

Vom 1. bis zum 5. August wird wieder die bereits 104. Kirchweih auf dem Anger gefeiert. Es ist zugleich ein Jubiläum: Seit 20 Jahren kümmert sich die Festwirtsfamilie Schug um das Michelauer Fest, von 1999 bis 2015 federführend durch Hans-Jürgen Schug und von 2016 bis 2019 durch Christian Schug. Man kann der Familie nur dankbar sein, denn ohne ihr Engagement gäbe es wohl kaum noch einen Festbetrieb auf dem Anger. Ein Verlust der vor allem die Kinder treffen würde. Dabei ist es gar nicht so einfach jedes Jahr ein attraktives Programm zusammen zu stellen, das allen Wünschen gerecht wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Festen, wo die Bierpreise Jahr für Jahr zulegen, hat man die Bier- und Getränkepreise konstant gehalten. Das gilt schon für die Bierprobe am Donnerstag: Am 1. August ab 17 Uhr wird ein gemütlicher Kirchweihauftakt auf dem Anger gefeiert. Ganz offiziell startet die "Michlaarer Kerwa" am Freitag, 2. August, um 17 Uhr mit dem offiziellen Empfang der Ehrengäste und Vereine am Rathaus. Der Leikeim Durstlöschzug steht bereit. Aus dem Zapfhahn sprudelt das Freibier und Bürgermeister Helmut Fischer begrüßt die Gäste. In einem kleinen Festumzug vorbei an der Michelauer Kirche geht es zum Anger mit dem Kirchweiheinzug mit der Neufanger Blasmusik und dem Bieranstich durch den 1. Bürgermeister. Ab 18 Uhr spielt die Neufanger Blasmusik kräftig auf und gegen 23 Uhr erwartet die Besucher wieder eines der schönsten und größten Brillantfeuerwerke im Landkreis. Von der Mainbrücke aus und auf dem Festgelände kann man das bunte Schauspiel bestens bewundern und sich auf die kommenden Festtage freuen. Heiß hergehen dürfte es am Kirchweihsamstag. Auch da startet der Festbetrieb um 17 Uhr und leitet über in die "ultimative Mallorca-Party". Es darf ausgiebig gefeiert werden, den bis 2 Uhr nachts dauert die "Long Night." Und damit das richtige Mallorca-Feeling aufkommt, wurden Marry, die Powerfrau des Pop, bekannt durch ihre Live Acts im Bierkönig auf Mallorca und der DJ Aqua von Mallorca extra zur ultimativen Mallorca-Party zur Michelauer Kerwa eingeflogen. Unbedingt wissen sollte man, dass man an diesem Abend zu jeder Mouß Longdrink ein Gratislos bekommt. Denn am Rande des Hammer-Events gibt es auch eine fünftägige Mallorca Party-Reise für zwei Personen zu gewinnen. Gesponsert wird die Reise im Wert von rund 1000 Euro von ATR-Michelau. Jedes Jahr steigt auf der Insel vom 17. bis 21. Oktober das "Mallorca Closing", die Party an der Playa de Palma. Zur Reise gehören vier Übernachtungen inklusive Hin- und Rückflug für zwei Personen.

Am Kirchweihsonntag bestimmen zwei Höhepunkte das Programm. Da findet um 10 Uhr in der Johanneskirche der Festgottesdienst zum Kirchenweihjubiläum statt. Es ist Tradition, dass die Michelauer Vereine mit ihren Fahnenabordnungen am Gottesdienst teilnehmen. Unter den Klängen des Posaunenchors führen sie nach dem Gottesdienst auch den kleinen Festzug von der Kirche bis zum Anger an. Dort beginnt ab 14 Uhr der Festbetrieb für den großen Kindernachmittag mit vielen Gutscheinen und Vergünstigungen. Jedes Kind unter 18 Jahren erhält Gutscheine für eine Freifahrt, ein Essen und ein Getränk. Weitere vergünstigte Karten für die Fahrgeschäfte und alkoholfreie Getränke gibt es bis 18 Uhr. Und ab 15 Uhr gibt es Kinderschminken gratis. Diesen Spaß sollten die Eltern ihrem Nachwuchs gönnen.

Für die Unterhaltung sorgt am Abend Hartmut Zeis. Der letzte Festtag am Montag, 5. August, ist traditionell der Tag der Vereine und Stammtische. Es spielt Michael Pechmann auf der schon im Vorjahr das Publikum begeisterte. Spannend wird es ab 23 Uhr. Bei der Ziehung der Bierlose warten Preise im Gesamtwert von über 1650 Euro auf ihre Gewinner. Der erste Preis ist ein Trachtenoutfit im Wert von 200 Euro. Im Anschluss an die Verlosung der Sachpreise wird der Gewinner der bereits erwähnten Mallorca-Party-Reise gezogen. Es ist also jede Menge geboten auf dem Anger in Michelau und ein Besuch der Korbmachergemeinde lohnt sich allemal.