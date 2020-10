Kirchweih in Medbach

Es kommt nicht auf die Größe an - zumindest, wenn es um die Kerwas-Feier geht. Da beweist jedes Jahr Höchstadts Orteil Medbach mit seinen ungefähr 150 Einwohnern, dass auch kleine Orte große Feiern veranstalten können. Ausgelassen genug, um sich mit seinen Nachbarn zu messen. Normalerweise packen selbst die Kinder an und beweisen, was in ihnen steckt, indem sie jedes Jahr ihren eigenen Baum aufstellen.

Doch eine Feier, wie wir sie von Medbach gewohnt sind, kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Auch hier hat das Corona-Virus eine ausgelassene Feier, zu der selbst Gäste aus benachbarten Orten dazugekommen wären, stark eingeschränkt.

Gefeiert wird die Kirchweih in der kleinen katholischen Ottilienkapelle, geweiht der Heiligen Ottilie. Der Legende nach kam Ottilie blind zur Welt, weswegen ihr Vater sie töten wollte. Doch sie wurde von ihrer Mutter gerettet, indem die Mutter sie in ein Kloster gebracht hat. Im Alter von zwölf Jahren erlangte sie ihr Augenlicht wieder, nachdem sie getauft wurde. Ihr Gedenktag ist der 13. Dezember, aber Medbach feiert seine Kerwa stehts mit ihren Nachbarn, den Kieferndorfern, das ist Tradition. Medbachs kerwa steht für eine gute Nachbarschaft. Und vor allem für gutes Essen. Es gibt zum Start in die Kerwa gutes Kesselfleisch, blaue Zipfel, Tartarbrote, Waffeln, Kuchen, Spanferkel, Gegrilltes, Stockbrot, süffiges Bier und vieles mehr. Warum gibt es eigentlich in der Regel Kesselfleisch oder Schlachtschüssel zum Start einer Kerwa. Diese Gerichte werden immer zubereitet, nachdem frisch geschlachtet wurde. Diese Schlachttage waren in alten Tagen häufig ein großes Fest, aus denen sich manchmal eine Kerwa entwickelt hat - oder man hat den Schlachttag bewusst auf ein Patronatsfest gelegt. Die Zutaten für eine Schlachtschüssel oder Kesselfleisch sind nicht standardisiert, aber grundsätzlich gehören dazu verschiedene Stücke Fleisch von unterschiedlichen Teilen des Schweins, die in einer Brühe gekocht werden. Dazu gibt es Klöße und reichlich Kraut. Ein Gericht, das auf keiner Kerwa fehlen darf. Guten Appetit. red