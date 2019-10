Kirchweih in Maroldsweisach

In der Marktgemeinde Maroldsweisach wird am kommenden Wochenende Kirchweih gefeiert. Traditionell spielt die Weisachtaler Blasmusik am Kirchweihsamstag um 10 Uhr ihre Kirchweihständela. Während der Kirchweihtage bieten alle Gaststätten Kirchweihbetrieb. Für Jung und Alt ist auf dem Festplatz im Friedrich-Rückert-Ring ein Vergnügungspark aufgebaut.

Gefeiert wird die Weihe der evangelischen Pfarrkirche in der Herrenstraße. Die katholische Herz-Jesu-Kirche wurde erst Mitte der neunziger Jahre erbaut. 1568 erhielt Maroldsweisach seine erste Kirche, eine kleine Renaissancekirche, die Grundherr Wolf Dietrich von Stein errichten ließ. Im Jahr 1616 starb der "woledle Gestrenge Wolff ditterich von Stein zum Altenstein und Marolßweisag seines Alters im 79 jahr", wie ein Epitaph in der Kirche ausweist. Vor 288 Jahren wurde die heutige Kirche nach vierjährigem Bau eingeweiht. 1782 wurde der Kirchturm erhöht und erhielt seine heutige Form. Das Untergeschoss des Turmes stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Unter dem Turm befand sich eine Gruft, die während des Krieges sogar als Luftschutzkeller genutzt wurde. 1962 wurde die evangelische Kirche innen renoviert und zeigt charakteristische Merkmale evangelischer Kirchenbauten im 19. Jahrhundert. Nach dem Krieg verschwand die barocke Taufschüssel aus Zinn und tauchte durch einen Zufall erst vor etlichen Jahren wieder auf. Ein Antiquitätenhändler aus dem Rheinland bekam die "abhanden" gekommene Zinnschüssel in seine Hände und fragte in Coburg nach, ob die eingegossenen Bunzen aus Coburg stammen würden. Dort konnte man nicht weiterhelfen, aber dem Besitzer mitteilen, dass eine Inschrift auf der Schüssel nach Maroldsweisach weist. Nach weiteren Recherchen kam dann die wertvolle Taufschüssel wieder nach Maroldsweisach zurück, nachdem die Sparkasse Ost-Unterfranken den Kaufpreis übernahm. Bei der Übergabe an Pfarrer Helmut Kastner und dem damaligen Bürgermeister Ottomar Welz in der Kirche wurde eine "Passprobe" vorgenommen, die bis auf den Millimeter genau positiv ausfiel.

Das Geläut bestand vor dem Weltkrieg noch aus drei prachtvollen historischen Glocken. Eine davon goss Melchior Morinck für die alte Kirche, die beiden anderen J.A. Mayer aus Coburg im Jahr 1775. Die wertvollste Glocke, die dem Erbauer der alten Kirche, Wolf Dietrich von Stein gewidmet war, konnte gerettet werden und hängt nun über den drei neuen Glocken, die 1960 angeschafft wurden. Seit der Teildorferneuerung der Herrenstraße kommt die schöne Dorfkirche besonders zur Geltung.