Kirchweih in Marktschorgast

Vor zehn Jahren feierte Marktschorgast sein 900. Jubiläum. Jedoch ist Marktschorgast schon älter, denn um 1109 ist Scoregast schon ein gut entwickelter Ort mit Kirche und Markt gewesen. Es fehlen eben die entsprechenden Urkunden. Die Pfarrei St. Jakobus der Ältere feiert heuer ihr 910. Kirchweihfest. Im Mittelpunkt steht die St. Jakobus Kirche. Am Sonntag, 28. Juli, wird Pfarradministrator Michal Osak um 10.15 Uhr einen Festgottesdienst zum Kirchweih- und Patronatsfest halten.

Über Anfänge und Umfang der Pfarrei ist in dem Buch "Marktschorgast 1109 - 2009" zu lesen: "Im Jahre 1109 bestätigte Bischof Otto I. von Bamberg dem Stift St. Jakob in Bamberg eine Reihe von Gütern. Unter diesen befand sich Scoregast cum ecclesia, decimatione, foro et omni utilitate et cum definitis terminis, qui dicuntur lache Nortwalt - Schorgast mit der Pfarrkirche, dem Zehnt, dem Marktplatz mit allem Zubehör und mit dem bestimmten Gebiet, das im Nortwald Lache genannt wird, wie ein abgestecktes Waldstück bezeichnet wurde, das dazu vorgesehen war, gerodet zu werden. Dieser Eintrag im Gründungsbuch des Stifts St Jakob erwähnt erstmals die Marktschorgaster Kirche. Er zeigt zum Einen, dass sich diese im Jahr 1109 im Besitz dieses Stifts befand, zum Anderen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Pfarrkirche war. Denn mit ecclesia werden solche bezeichnet.

Die Ursprünge des Gotteshauses liegen im Dunkeln. Es lässt sich nicht sicher feststellen, wann und von wem es gegründet wurde. Möglicherweise kam es aus dem Besitz des edelfreien Geschlechtes von Schorgast-Stein zum Stift St. Jakob.

Ursprünglich war die Pfarrkirche eine Marienkirche. St. Jakobus, der jetzige Kirchenpatron, kam wohl nach dem Übergang an das Bamberger Stift St. Jakob hinzu. Die romanische Kirche wurde im Hussitenkrieg zerstört, als im Jahre 1430 Marktschorgast niedergebrannt worden ist. Zu jener Zeit war Hertnid von Stein, später Propst bei St Jakob in Bamberg, Oberpfarrer der Marktschorgaster Kirche. Er ließ die Kirche um das Jahr 1465 wieder aufbauen und sie um das zweite Schmalschiff erweitern.

Die St. Jakobus Kirche zu Marktschorgast ist auch eine Station auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Sie wurde entsprechend den liturgischen Erfordernissen 1979 umgebaut. Der Abschluss des II. Vatikanischen Konzils im Jahr 1965 hat einen Wandel in der katholischen Kirche gebracht. Es gab Veränderungen in der Liturgie, die Umbauten in den Kirchen zur Folge hatten. Dazu kam es in Marktschorgast aber erst im Jahr 1979. Die Baumaßnahme umfasste die Verlängerung des Chorraumes um zirka drei Meter und die Verjüngung der letzten Säule, um bessere Sichtverhältnisse im Kirchenschiff zu schaffen. Bei dieser Maßnahme wurde die Rückwand hinter dem Altar abgebrochen sowie das Gewölbe bis zur großen Säule. Die beiden Außenmauern blieben stehen. Beim Entfernen des Steinbodens im Chorraum stieß man auf eine Gruft. Treppen führten hinab. Die Sanierung der Pfarrkirche wurde 1980 abgeschlossen, so dass nun zum 39. Mal das Kirchweih- und Patronatsfest in der sanierten zweischiffigen Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere stattfinden kann.

Das Festprogramm:

Zum Kirchweihauftakt am Freitag, 26. Juli, spielen im Zelt auf dem Festplatz die "Coserbrothers" ab 20.30 Uhr. Am Kirchweihsamstag wird ab 20 Uhr mit der Band "Revolution" gefeiert. Am Kirchweihsonntag beginnt der Festgottesdienst um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus. Die Böllerschützen lassen es zum Auftakt des Festzuges um 13 Uhr vor dem Rathaus krachen. Die Aufstellung des Festzuges erfolgt um 13.20 Uhr am Bahnhof. Um 13.30 Uhr führt der Festzug unter den Klängen der Stadtkapelle Kupferberg durch die Bahnhofstraße über den Marktplatz zum Festzelt. Anschließend Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr Musik, die begeistert mit Marcel Benker. Am Kirchweihmontag, 29. Juli, ab 14.30 Uhr volkstümlicher Nachmittag mit Klaus Rabenstein bei Kaffee und Kuchen. Dazu lädt die Marktgemeinde, wie Bürgermeister Hans Tischhöfer sagt, "unsere Senioren über 70 Jahren recht herzlich ein zu einem Pott Kaffee und einem Stück Torte". Die Kindertanzgruppe des Brauchtumsverein wird auch auftreten. Zum Kirchweihausklang spielen "Die Drei" ab 20 Uhr auf. An allen Tagen freier Eintritt und Schaustellerbetrieb. Auf zahlreichen Besuch freuen sich der Markt Marktschorgast und die unterstützenden Vereine.

Bruno Preißinger