Kirchweih in Ludwigschorgast

Die Ludwigschorgaster pflegen nicht nur ihr dörfliches Ortsbild, sondern auch alte Traditionen, zum Beispiel die Kirchweih. Das Fest erinnert an die 1511 errichtete katholische Pfarrkirche St.-Bartholomäus, das weithin sichtbare Wahrzeichen der Marktgemeinde. Verbunden mit dem altehrwürdigen Gotteshaus ist die zwischen 1972 und 1975 gebaute moderne Zeltkirche. Dort findet am Sonntag, 25. august 2019, um 8.45 Uhr ein Festgottesdienst statt.

Die Tage des gemütlichen Beisammenseins beginnen am heutigen Mittwoch und dauern bis zum kommenden Montag. Längst wird die Kerwa nicht mehr wie früher mit Tanz und Rumspielen begangen, sondern beschränkt sich auf kulinarische Genüsse. Dafür werden im Gasthof Schicker Carmen Krusch mit Sohn Enriko, Tochter Katja und Schwiegersohn Sebastian Pietsch sorgen.

Am Mittwoch geht es schon los

Los geht es am Mittwoch, 21. August 2019, im Gasthof Schicker mit einem Schlachtschüssel-Essen, am Donnerstag werden verschiedene Kirchweihspezialitäten angeboten.

Am Freitag um 18 Uhr startet dann die Zeltkerwa auf dem Schickershof mit Schwarzfleisch, Haxenparade und Krenfleisch. Stimmung garantiert die "Schorgasttaler Blasmusik". Während am Samstag "Sau am Spieß" die Besucher lockt, werden am Sonntag und Montag diverse Kerwagerichte aufgetischt.

Ein "volles Haus" dürfte dem FC Ludwigschorgast auch heuer die Wurstpartie bescheren. Die Gäste erwarten am Donnerstag ab 17 Uhr Siedwürste, Haxen, Schlachtplatte, Krenfleisch und Bratwürste. Zur Unterhaltung spielt der "Frankenwald-Toni" auf.

Für die Kinder ist am Samstag ab 17 Uhr eine Hüpfburg am Schickershof aufgebaut. Viele Zuschauer erhofft man sich am Sonntag um 15 Uhr zur Begegnung der SG Kupferberg/Ludwigschorgast gegen den ASV Marktschorgast.

Kaffee und Kuchen gibt es im Biergarten am Sportgelände. Die Kerwa im Sportheim klingt am Montag mit dem traditionellen Frühschoppen ab 9 Uhr aus.

Tobias Braunersreuther