Kirchweih in Kraisdorf

Das Kirchweihfest wird an diesem Wochenende in Kraisdorf gefeiert, traditionell am zweiten Sonntag im Oktober. Mit Gottesdienst, Hahnenschlag, Kirchweihständchen und einem Vergnügungspark dürfte für jeden etwas geboten sein.

Festgottesdienst

Kirchweihgottesdienst wird am Sonntagvormittag gefeiert. Bereits um 9 Uhr findet er in der Dorfkirche statt.

Sie ist dem heiligsten Altarssakrament geweiht ist und wurde 1912 erbaut. Nachmittags ziehen die Gläubigen nach der Andacht (14 Uhr) zum Friedhof, um ihrer Verstorbenen zu gedenken. Dabei werden die Gräber gesegnet.

Kirchweihschmankerl

Im Gasthaus Bühler, das heuer 110 Jahre alt ist, gibt es eine reichhaltige Kirchweihspeisekarte. Das Wirtshaus wird aktuell in der fünften Generation geführt.

Chefin Michaela Betz wird von Donnerstag bis Montag mit ihrem Personal die vielen Gäste kulinarisch verwöhnen.

Hahnenschlag

Der Schwimmbadverein lädt am Samstag ab 14 Uhr zum Hahnenschlag auf "Schleichers Wiese" ein. Dabei gilt es, in einem abgegrenzten Areal mit verbundenen und einem hölzernen Dreschflegel eine Blechdose zu treffen. Dazu hat man maximal drei Versuche - falls es beim zweiten Versuch nicht klappt, hilft Zeremoniemeister Stefan Pohley mit "Zielwasser" nach. Die Kraisdorfer nehmen es mit der Prämie nicht so ernst: Neben Hahn und Hasen gibt es Gutscheine, Eierlikör oder auch Eier. Die Blasmusik Kraisdorf spielt dazu. Die Kapelle zieht am Montagnachmittag traditionell durch das Dorf und spielt Ständchen. Nächstes Jahr feiert die Kapelle ihren 50. Geburtstag.