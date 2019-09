Kirchweih in Kirchaich

Ein echter Feier-Marathon ist die "Aicher Kerwa", die in diesem Jahr vom 6. bis 10. September stattfindet. Die "klassische" Kirchweih beginnt mit dem Aufstellen des Kirchweihbaumes. Die Aicher Kerwa läuft zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Tagen, denn schon am Mittwoch, beim so genannten Kerwes-Warm-Up wird in dem Steigerwald-Ort der Kerwes-Bürgermeister gewählt. Der hält eine Woche lang das Moggl-Zepter hoch - und braucht in der Regel anschließend ein paar Tage Urlaub, um sich von dem anstrengenden Amt zu erholen.

Eine besondere sportliche Aktivität gehört zum Kirchweih-Freitag, 6. September, nach zwei Jahren Bull-Riding haben sich die Organisatoren etwas neues ausgedacht und laden alle Kirchaicher und Gäste ein, sich zwischen 17 und 20 Uhr im Fußball-Dart auszuprobieren. Ab 21 Uhr steigt dann die Kerwesparty mit den "Gaudirockern" im Saal Neundörfer.

Bereits um 11.30 Uhr treffen sich am Samstag, 7. September, die Kerwes-Moggl im Gasthaus Albert, dem diesjährigen Kerwes-Wirt, um 16 Uhr stellen sie mit vereinten Kräften den Kerwesbaum auf. Ab 22 Uhr ist Songsplash-Party in der Gastwirtschaft Albert mit der "Kerwes-Sound-Group".

Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Kirchweihfestgottesdienst um 9.30 Uhr, anschließend gibt die Blaskapelle Kirchaich ein Standkonzert. Der Nachmittag findet am Sportplatz statt, der TSV hofft auf viele Fans. Die zweite Mannschaft empfängt um 13 Uhr den FC Ziegelanger und TSV Kirchaich I tritt um 15.00 Uhr gegen den FC Sand III an.

Auch der Kirchweihmontag beginnt in Kirchaich mit einer Eucharistiefeier um 9 Uhr mit anschließendem Friedhofsgang. Der Montag ist ein letzter Höhepunkt der Kirchaicher Kerwa, denn am Nachmittag tanzen die Strohbären. Ab 16 Uhr läuft am Lindenplatz der Hahnenschlag, um die Wartezeit zu verkürzen. Um 17 Uhr führt die Blaskapelle dann die Strohbären zur Linde, wo sie sich mal ganz wild, mal ganz zahm gerieren. Freche Kinder, die versuchen, den Strohbären Blumen aus ihrem Stroh-Fell zu ziehen, leben gefährlich, junge Damen werden gerne zu Boden gerissen - allerdings immer so, dass der Strohbär ein Polster bildet. Spielt die Blaskapelle einen Walzer, bitten die Strohbären ganz gesittet zum Tanz. Kleine Kinder dürfen ganz nah ran und sich vergewissern, dass hier keine Ungeheuer durch die Straße ziehen. Zum Ende des wilden Treibens zieht der ganze Zug zum Vergnügungspark am Festplatz und am Abend geht es mit Live-Musik mit "Ludwig Behr" im Gasthaus Albert nochmal hoch her. Traditionell klingt die Aicher Kerwa am Dienstag um 10 Uhr beim Weißwurstessen aus, das diesmal am Kerwesbaum stattfindet. An allen Tagen bieten die Kirchaicher Gasthäuser besondere Spezialitäten.