Kirchweih in Kemmern

In Kemmern muss man 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf alle weltlichen Kirchweihvergnügen verzichten. Vielleicht findet der eine oder andere dafür einmal Zeit sich mit dem eigentlichen Sinn der Kirchweih, der Weihe der Pfarrkirche und dem Gotteshaus an sich zu beschäftigen.

Geschichte der Kirche

In Kemmern ist die Kirche den Apostelfürsten Peter und Paul geweiht. Die Pfarrkirche befindet sich in zentraler Lage inmitten von Kemmern und gehört mittlerweile zum Seelsorgebereich Main-Itz.

Die Errichtung eines ersten Kemmerner Gotteshaus wird auf das Jahr 1631 datiert, aber es wird angenommen, dass dort bereits früher schon eine Kapelle existierte. 1710 erfolgte die Loslösung von der Pfarrei St. Kilian Hallstadt und die Pfarrei wurde selbständig. 1738 wurde die Kirche den heutigen Kirchenheiligen St. Peter und Paul geweiht. Besonderer Kirchenbau Die Pfarrkirche in ihrer heutigen Form besteht aus einem 1831 erweiterten ursprünglich gotischen Mittelschiff mit Ostchor und Turm an der Westseite. 1978 bis 1980 musste die Kirche durch zwei zeltförmige Anbauten im Süden und Norden erweitert werden, die dadurch eine größere Sakristei mit Ministrantensakristei erhielt.

Der Kircheninnenraum ist geprägt durch drei Barockaltäre in Säulenarchitektur, die um 1730 entstanden sind. Die Kirchenbänke mit einem frontal zum Altar ausgerichteten Mittelblock und je zwei schräg angeordneten Seitenreihen bieten Platz für rund 350 Gläubige. Die Abbildungen der 14 Nothelfer, des Hl. Wendelin und ein Bild von Kemmern zieren die hölzerne Emporenbrüstung. An den Seitenwänden des Gotteshauses sind 12 Apostelkreuze und Heiligenfiguren zu sehen, die in Kemmern besonders verehrt werden.

Gottesdienst

Pfarrer Markus Schürrer lädt alle Gläubigen zum Kirchweih-Festgottesdienst ein. Er findet statt am Sonntag, den 30. August, um 10 Uhr, auf den Kirchenvorplatz. Die Verantwortlichen bitten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten.

Andrea Spörlein