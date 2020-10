Kirchweih in Heiligenstadt

Wenn wir etwas dieses Jahr ausgiebig gemacht haben, dann ist es "Dank" Corona, dass wir uns mehr mit unserer Heimat beschäftigt haben - anstatt in der Ferne zu schweifen, haben wir die Schönheit vor der Haustür neu kennengelernt. Wie zum Beispiel Heiligenstadt und seine schöne Kirche: Die Kirche St.-und-St.-Michael ist zwei Schutzpatronen geweiht und wurde das erste Mal im Jahr 1168 erwähnt. Wegen der zwei Schutzpatrone feiert Heiligenstadt auch zwei Kirchweihen - einmal im Sommer um den Veitstag herum und einmal im Herbst, da St. Michael am 29. September seinen Gedenktag hat.

Die Geschichte der Kirche

Die St.-Veit-und-St.-Michael-Kirche hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Sie geht auf eine Zehntscheune zurück - eine Scheune zur Annahme und Aufbewahrung der Naturalsteuer (Zehnt) -, die vor 1000 Jahren errichtet wurde. Im 30-jährigen Krieg im Jahr 1634 wurde der Ort und die Kirche zerstört - doch Zerstörung hält nicht lange: Der Wiederaufbau der Kirche begann 1652. Nach einer Bauzeit von ca. 50 Jahren hat die Kirche ihre heutige Form erhalten. Von Jahr zu Jahr hat ist die Kirche gewachsen: 1652 der Triumphbogen, 1653 das Langhaus und die Decke, 1654 die untere Empore und die Edelempore, 1655 der Dachstuhl, 1656 das Chorgewölbe - immer mehr, bis schließlich die evangelische Kirche im neuen Glanz erstrahlt ist. Die heutige Pfarrkirche steht an der Stelle einer mittelalterlichen Wehranlage. Man vermutet, dass der isoliert stehende Turm um einen Turm dieser alten Wehranlage handelt.

Eindrucksvoll bemalt kann man in der Kirche Werke bestaunen, die Geschichten aus dem alten und aus dem neuen Testament erzählen. Auf 100 Kassetten-Feldern an der Decke finden sich Bilder von Engeln mit den Leidenswerkzeugen und Ornamenten, Christus, umgeben von den vier Evangelisten und seinen Jüngern mit ihren Attributen. Die schöne, verzierte Orgel stammt ursprünglich aus einer Dominikaner-Kirche in Bamberg. Heiligenstadt ist ein Besuch wert: eintauchen in das schöne Leinleitertal, hinein in die geschichtsträchtige Kirche und für einen schönen Moment verweilen.