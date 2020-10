Kirchweih in Haßfurt

An der Nordseite des Marktplatzes steht wuchtig und erhaben die Stadtpfarrkirche St. Kilian und Gefährten, die im späten 14. Jh. errichtet wurde.

Die erste Pfarrkirche stand an der Stelle der heutigen Ritterkapelle in der Vorstadt. Im 14. Jahrhundert verlegte man die Hauptkirche an den Nordrand des Marktplatzes. Die alte Kirche wurde als Taufkirche weiterbenutzt. 1339 lag die Pfarrkirche noch vor der Stadt, 1363 erteilte Papst Urban V. bereits einen Ablass von 40 Tagen zugunsten des Neubaus. Der Baubeginn ist also um 1350 anzusetzen.

Diese erste neue Pfarrkirche ersetzte man ab 1390 (Grundsteinlegung) durch die heutige Staffelhalle. Von der alten Kirche wurden die beiden unteren Geschosse des Südturmes übernommen.

Der älteste Bauabschnitt ist der Chor. Anschließend begannen unter dem Würzburger Bischof Johann II. von Brunn die Arbeiten am Langhaus, dessen einfache Kreuzrippengewölbe allerdings erst Ende des 15. Jahrhunderts eingezogen wurden. Das Langhaus weist zahlreiche Gemeinsamkeiten mit der Marienkirche im nahen Königsberg auf. Wahrscheinlich betreute der unbekannte Baumeister beide Baustellen gleichzeitig. Gegen 1440 fügte man zum alten Turm ein etwas kleineres Gegenstück auf der Südseite hinzu.

Ende des 17. Jahrhunderts begann die Barockisierung, in den Seitenschiffen wurden Emporen eingefügt (nicht erhalten). Drei der fünf Altäre wurden durch "zeitgemäße" Arbeiten ausgetauscht. Gegen 1750 kam noch ein Marienaltar hinzu.

1884 bis 1890 führte die Kirchengemeinde die Regotisierung der Pfarrkirche durch. Die barocke Ausstattung wurde größtenteils entfernt, die Emporen aber belassen. Das zwanzigste Jahrhundert brachte erneute Eingriffe in den Kirchenraum, die mittelalterliche Farbigkeit wurde erstmals 1927/28 wiederhergestellt. Eine zweite Renovierung des Innenraums erfolgte 1960 bis 1966. 1982 bis 1984 erhielt das Äußere einen Neuanstrich. Die letzten größeren Maßnahmen im Inneren waren die Umgestaltung des Chorraumes und die teilweise Neuausstattung 1990 bis 1992.

Von der mittelalterlichen Ausstattung hat sich nichts erhalten außer den Skulpturen des Würzburger Bildschnitzers Tilman Riemenschneider (um 1460 bis 1531); als eigenhändige Arbeiten des berühmten Künstlers gelten die Madonna mit Kind und Johannes der Täufer. Die drei Figuren der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan stammen wohl aus seiner Werkstatt.

Der heilige Kilian

Der heilige Kilian oder St. Kilian war gemäß der Überlieferung ein iro-schottischer Missionsbischof. Die Geschichte beginnt im Irland des siebten Jahrhunderts. Der Legende nach verlässt ein Wandermönch namens Killena um 686 sein Heimatdorf Mullagh und macht sich auf den Weg ins weit entfernte, germanische Franken. Er und seine beiden Begleiter, der Diakon Totnan und der Priester Kolonat haben sich ein besonderes Ziel gesetzt: Die drei Iren wollen nichts Geringeres als die heidnischen Germanen zum Christentum zu bekehren. Tatsächlich haben sie jahrelang großen Erfolg: Durch ihr Wissen im Ackerbau, der Holzwirtschaft und der Viehzucht gewinnen sie das Vertrauen der Franken und tragen so zu einem wachsenden Wohlstand und Zivilisierung bei. Immer mehr Menschen öffnen sich der christlichen Religion und lassen sich taufen. Zu Beginn des Missionswirkens erhält Killena seinen neuen Namen Kilian, der vom keltischen Wort "Ceallach" abgeleitet ist und "Der Kämpfer" bedeutet. Beeinflusst von der Klosterregel des Kolumban pilgert er 686 auch nach Rom und wird von Papst Konon zum Bischof geweiht.

Die Begeisterung für den christlichen Glauben machte damals auch vor Adelskreisen nicht Halt. So bekehrte Kilian sogar den fränkischen Herzog Gosbert, der zu dieser Zeit in Würzburg regierte - inklusive dessen gesamter Familie. Jedoch kam es zu Unstimmigkeiten mit der Gattin des Herzogs Gozbert. Kilian hatte Herzog Gozbert deutlich gemacht, dass es einem christlichen Herrscher nicht erlaubt ist, die Witwe seines Bruders zur Frau zu nehmen, wie im Fall von Gailana geschehen. Wahrscheinlich nutzte Gailana daraufhin die Abwesenheit Gozberts, um die Missionare töten zu lassen, da sie ihre Position als Herrscherin durch sie gefährdet sah.

60 Jahre nach dem Tod der Märtyrer wurden deren sterblichen Überreste unter Würzburgs erstem Bischof Burkard wieder aufgefunden; Burkard ließ die Gebeine feierlich erheben und legte so den Grundstein für die bis auf den heutigen Tag währende Verehrung als Bistumspatrone und Frankenapostel. Kilian wird nämlich nicht nur allein in Würzburg verehrt, sondern in ganz Franken.