Kirchweih in Hallerndorf

Hallerndorf verbindet bei seiner Kirchweih gekonnt Traditionelles mit Modernem. Zum Beispiel ist hier das traditionelle Baumaufstellen sehr wichtig, selbst die Kinder des katholischen Kindergartens St. Sebastian dürfen an einer Kirchweih ihren eigenen Baum aufstellen. Zum Baumaufstellen hilft man sich hier aber auch mit modernen Hilfsmitteln: Die üblichen Holzschwalben zum Unterstützen des Baumaufstellens sind in Hallerndorf zum Beispiel aus modernem Aluminium. Der Bürgermeister von Hallerndorf Torsten Gunselmann hatte auch schon mit "Freifunk" für die Kerwa kostenloses Wlan für die Kerwa-Besucher zur Verfügung gestellt. Hallerndorf ist ein Beispiel: Tradition hat nicht nur in der Moderne Platz, die Moderne hat auch in der Tradition Platz. Zurück zur Tradition: Jedes Jahr, auch während Corona, feiert man in der Regel die Kirchweih. Für Hallerndorf ist es die Pfarrkirche St. Sebastian. Der älteste Teil dieser Kirche, der Chor, stammt aus 1476. Nachdem jedoch das Dorf im 30-jährigen Krieg 1632 niedergebrannt wurde, hat man es 1659 wieder aufgebaut.Doch die Kirche hat nochmal eine Tragödie erleben müssen: 1876 brannte sie vollständig nieder. Das Bamberger Architekt Jakob Schmitt-Friedrich hat den Plan zum Neubau ausgeführt. Von 1878 bis 1881 hat man die Kirche mit Langhaus, Turm und Sakristei vollständig wieder aufgebaut. Das Hausteinmaterial stammt vom abgebrochenen Sattlertor in Forchheim. Restauriert hat man die St.-Sebastian-Kirche 1956 und 1996/97. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat man die Altäre bis auf die Mensa und die Predella abgetragen. Ebenso hat man den filigranen Schalldeckel von der Kanzel entfernt und den neugotischen Beichtstuhl. Die übrigen Fragmente sind wunderschön, doch sie sind "nur" unvollständige Fragmente. Die beiden Seitenaltäre sollen jedoch wieder rekonstruiert werden.

Der Heilige Sebastian war ein römischer Soldat und Märtyrer, der um 288 herum gestorben ist. Er war unter Kaiser Diokletian Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof und verheimlichte seinen christlichen Glauben. Doch er setzte sich für seine Glaubensbrüder ein, wirkte Wunder, bekehrte auch römische Adelige und sorgte für die Bestattung von Märtyrern. Der Legende nach wurde Sebastian, als man von seinem christlichen Glauben erfahren hatte, an einen Baum gebunden und von Bogenschützen erschossen. Doch er starb nicht an den Wunden. Er konnte sich erholen, trat vor den erstaunten Kaiser und hielt ihm die Grausamkeit seiner Christenverfolgung vor. Schließlich wurde er zu Tode gepeitscht und in einen Abwasserkanal geworfen. Der Geist des Sebastian erschien daraufhin einer Christin und verriet ihr, wo sie seinen Leichnam finden konnte, um ihn zu bestatten. red