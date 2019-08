Kirchweih in Geutenreuth

In diesem Jahr feiern die Vereine der Dorfgemeinschaft Geutenreuth bereits zum dritten Mal ihre Kirchweih vom 23. bis 26. August in Eigenregie am Festgelände an der Tischtennishalle.

In diesem Jahr hat das Ganze eine große Besonderheit: Der Musikverein Geutenreuth feiert seinen 90. Geburtstag. 1929 hat der damalige Forstverwalter Max Moos den Musikverein Geutenreuth gegründet. Dabei wurden ein sehr interessanter Grundsatz ins erste Protokollbuch von Max Moos 1929 nieder geschrieben: "Der Verein möge den Kampf des Lebens siegreich bestehen und es mögen Zwist und Uneinigkeit erspart bleiben. Gleich wie eine Glocke dazu berufen ist Menschen von der Wiege bis zum Grabe zu begleiten ist die Aufgabe der Musiker mit Menschen Freud und leid zu teilen".

Die ersten Musiker waren Peter Nüßlein, Josef Heer, Josef Erhardt, Georg Erhard, Adam Hümmer, Georg Dück, Hans Herbst, Franz Heer, Josef Pachter, Michael Herold, Georg Erhard, Heinrich Erhard und Georg Löhlein. Über 60 Mitglieder, Freunde und Fans des jungen Vereins waren bei diesem offiziellen Auftrittsbeginn dabei. Mit den Beginn des zweiten Weltkrieges wurde das Vereinsleben immer weniger und kam zum Erliegen. 1958 hatten dann 25 Männer den Verein wiedergegründet und die Musiker den Probenbetrieb neu aufgenommen. Es ist sehr positiv, dass nach über 60 Jahren noch sieben Mitglieder von damals nun das 90-jährige Jubiläum mit feiern dürfen. In den 1960er Jahren löste der unvergessene Militärmusiker Herbert Maiwald Fritz Blumensaat als Dirigenten ab. Die Ära Maiwald dauerte bis zu dessen Tod im Jahr 1993 an. Danach übernahm bis 2008 der heutige Schirmherr und Bürgermeister Udo Dauer das Dirigentenamt. Seit dem steht bis heute Gerhard Mager am Dirigentenpult. Vorsitzende hatten in den Anfangsjahren öfter gewechselt. Doch auch hier trat nach der Wiedergründung in den 1970er Jahren eine stabile Kontinuität ein. So führte Werner Hümmer 13 Jahre, dann Siegfried Haselmann 23 Jahre und schließlich Hans Will sechs Jahre lang den Verein, wobei er vorher schon 13 Jahre als 2. Vorsitzender fungierte. Höhepunkte in den letzten 20 Jahren des Vereins waren die 75 Jahrfeier im Saalbau Gabler sowie beim Weismainer Schützenfestauftritten vor über 1000 Besuchern. Im Moment umfasst die Kapelle 22 Musiker aus acht Stammkapellen wiederum aus vier Landkreisen. Noch beachtlicher ist es, dass der Verein 135 Mitglieder besitzt, bei 136 Einwohnern. Und hier zeigt sich eine der Stärken des sympathischen Vereins. "Jeder ist willkommen und kommt auch gerne wieder und das war in den letzten 60 Jahren immer so", erklärt Vorsitzender Hans Will erfreut.

Neben dieser Feier laden die Geutenreuther Vereine aber auch zur traditionellen Kirchweih ein. Los geht es am Freitag, 23. August. Am Samstag, 24. August, heißt es dann 90 Jahre Musikverein Geutenreuth. Um 15.30 Uhr findet der Kirchweihgottesdienst mit anschließendem Festkommers des Musikvereines am Festplatz statt. Ab 20 Uhr wird der Abend vom Musikverein Geutenreuth musikalisch umrahmt, um 22 Uhr ist ein Brillantfeuerwerk zu erleben. Nach einem Tag Pause ist wieder am Montag, 26. August, Kirchweifestbetrieb. Von 14 Uhr bis 17 Uhr mit dem Spielmobil des Landkreises mit Unterhaltung für die Jüngsten am Spielplatz geboten. Außerdem sorgen die Kerwesmusikanten ab 18.30 Uhr für die musikalische Unterhaltung auf dem Festplatz. Für das leibliche Wohl ist neben den üblichen Grillspezialitäten an allen Tagen bestens gesorgt.