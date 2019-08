Und am Abend geht die Post ab! Den Start zur Kirchweih in Eichfeld am Sportplatz macht am Freitag, 6. September, der Beatabend mit DJ "S-Towner". Ab 21 Uhr gibt es nicht nur Musik vom Feinsten, am Eingang heißt es erst "alea iacta est" - für alle Nicht-Lateiner: Der Würfel ist gefallen und damit ist wirklich nicht der Groschen gemeint, sondern der Würfel, der den Eintritt kostenlos machen kann. Vorausgesetzt, es wurde die richtige Zahl geworfen. Dazu aber mehr am Beatabend!

Am Samstag, 7. September, lockt ab 19 Uhr der Tanz mit "Sammy" in den Volkacher Stadtteil. Der Eintritt kostet 3 Euro und daran ändert auch der beste Wurf nichts.

Am Sonntag, 8. September, gibt es für die Ausgeschlafenen, die am Vorabend nicht so lange getanzt oder gefeiert ,oder auch für die Nachteulen, das sind die, die gleich durchgemacht haben, ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Um 14 Uhr werden in der Kirchweihpredigt die Leviten gelesen - natürlich auf lustige Art und Weise. Ebenfalls ab 14 Uhr, schenken die Engagierten an der Kaffeebar Kaffee aus und servieren leckeren Kuchen.

Um 19.30 Uhr lädt Sven Bach zum Training ein - bei ihm werden die Lachmuskeln trainiert. Sein Thema des Abends: "Kranklach´n is´ g´sund!" Wie funktionieren die Franken? Warum funktionieren die Franken wie sie funktionieren? Wie geht man mit Franken um, damit sie funktionieren? Diesen und weiteren Fragen geht gebürtige Nürnberger Sven Bach seit Jahren auf den Grund. Als überzeugter Franke zitiert, schildert, beschreibt, arbeitet, ja zelebriert er förmlich die Eigenheiten der Franken und der Menschen um sich herum. Und dies ohne zu vergessen, dass er selbst "zu die Leut´" gehört. Wechselnd und wandelbar wie der Franke so ist, konstant bleibt der fränkische Humor!

Einlass zur Veranstaltung, die im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro kostet, ist um 18 Uhr. Vorverkaufsstellen sind in der Schreinerei Haas, in der Zuckerscheune, im Friseursalon Elflein und bei der Kelterei Drescher.

Am Montag, 9. September, startet der Festbetrieb nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt. Ab 14 Uhr begleitet - neben anderen Aktionen - der "Circus Frosch" das Kinderprogramm. Tanz mit "Göb" heißt es ab 19 Uhr - und auch hier kann nicht gewürfelt werden, der Eintritt kostet 3 Euro. Anja Vorndran