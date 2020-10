Kirchweih in Eggolsheim

Eggolsheim beeindruckt mit seiner Pfarrkirche St. Martin. Sie ist dem Heiligen Martin von Tours geweiht und gehört zu den ältesten Pfarreien des 1007 aus dem Ostteil des Würzburger Bistums errichteten Bistums Bamberg. 1017 ging die Eggolsheimer Pfarrei als Tausch an das Bistum Bamberg.

Von der mittelalterlichen Kirche mit Krypta und der 1375 erbauten Katharinenkapelle ist heute nur noch der gotische Turm von 1305 erhalten. Die baufällig gewordene Kirche ist am 12. September 1825 abgerissen und neu errichtet worden - die Grundsteinlegung war am 17. Mai 1827. Schließlich ist die Kirche dann am 28. Oktober 1844 die neue Pfarrkirche zu Eggolsheim durch den damaligen Erzbischof Bonifaz Kaspar von Urban feierlich geweiht worden.

Die Kirche steckt voller Kunst und Symbole. Beim Betreten des Gotteshauses durch das Hauptportal eröffnet sich dem Betrachter ein weiter, heller Kirchenraum. Der Hochaltar ist 1864 nach den Entwürfen von Jakob Schmitt-Friderich gefertigt und vom Eggolsheimer Schuhmachermeister Georg Friedrich Oppelt gestiftet worden. Über dem Tabernakel erkennt man eine Jesusfigur, an seiner Seite stehen die Bistumspatrone Heinrich und Kunigunde. An den Seitenwänden über den Chorbänken befinden sich Figuren des Heiligen Josef mit Kind, Johannes der Evangelist, Joachim und Sebastian, Magdalena und Anna. Das Besondere an den Figuren ist, dass sich all ihre Blicke auf das über dem Volksaltar hängende Kruzifix richten.

Das Taufbecken stammt noch aus der Erbauungszeit der Kirche. Auf dessen Decke ist die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer dargestellt.

Die Deckengemälde stellen den Traum des Heiligen Martin dar, seine Verherrlichung - mit Ortsansicht von Eggolsheim - und seine Berufung zum Bischof von Tours.

Die Geschichte vom Heiligen Martin von Tours

Man kennt den Heiligen Martin vom Martinstag, 11. November, wenn man mit den Kindern und ihren Laternen durch die Straßen zieht und dabei Lieder singt. Er hat im vierten Jahrhundert gelebt und war auf Wunsch seines Vaters Soldat in der römischen Reiterabteilung in Gallien. Der Legende nach geschah in Amiens etwas, das Martin weltberühmt machte. Am Stadttor begegnete er als Soldat hoch zu Ross einem frierenden Bettler. Mit einem Schwert zerteilte Martin seinen Mantel und schenkte eine Hälfte dem frierenden Bettler. In der folgenden Nacht erschien Martin dann Christus mit dem Mantelstück bekleidet: Er war es, der Martin als Bettler geprüft hatte. Martin ließ sich taufen und wurde Christ. Später war Martin Bischof von Tours - gegen seinen Willen. Der Legende nach hat er sich in einem Stall versteckt und schnatternde Gänse hätten ihn verraten. Eine andere Legende überliefert: Als Martin später als Bischof gepredigt hat, sollen Gänse in die Kirche gewatschelt sein und ihn mit ihrem Schnattern unterbrochen haben. Die Gänse hat man eingefangen und als Mahlzeit verarbeitet. Deswegen isst man immer zum Martinstag die traditionelle Martinsgans. Der Heilige war berühmt für seine schlichte und demütige Lebensart: Er putzte seine Schuhe selbst und saß als Bischof auf einem Bauernschemel anstatt auf einer bischöflichen Kathedra. Außerdem soll Martin ein totes Kind wieder zum Leben erweckt haben. Über den Heiligen Martin gibt es noch viele Geschichten und Legenden, die ihn bis heute als Heiligen berühmt machen.