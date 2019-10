Kirchweih in Ebersdorf

Mit dem Kirchweihmarkt der Werbegemeinschaft Ebersdorf wird am Sonntag, 20. Oktober, ein echtes Highlight der Gemeinde präsentiert. An diesem Tag herrscht an den vielen verschiedenen Ständen mitten im Ort quirliges Treiben von 13 bis 17 Uhr. Der Markt ist somit idealer Ort, um zu Bummeln, einen Plausch zu halten, Schmankerl zu probieren, sich von der breiten Angebotspalette inspirieren zu lassen oder Aktionsangebote zu nutzen und einzukaufen.

Vor fast 15 Jahren beschlossen die Mitglieder der Ebersdorfer Werbegemeinschaft der Kirchweih in der Stammgemeinde mehr Attraktivität zu verleihen. Mit rund 15 Ständen in der Pfarrgasse wurde im Jahr 2005 die erste "Erlebnis-Kirchweih" abgehalten. Nicht nur die Gewerbetreibenden waren damals dabei. Auch ein Streichelzoo, Quad-Rundfahrten und Torwandschießen wurden angeboten. Das kulinarische Angebot konnte sich mit teils exotischen Gerichten ebenfalls sehen lassen. Es dauerte nicht lange und der Kirchweihmarkt erstreckte sich über die Pfarrgasse hinaus in die Canterstraße. Seit einigen Jahren nutzen neben den Gewerbetreibenden auch Vereine den Markt als Präsentationsfläche. Sie reihen sich mit Aktionen und Vorführungen ein und machen ihn noch bunter und vielfältiger.

Auch heuer ist für alle Generationen etwas geboten. Mehr als 25 Stände werden auf dem Markt vertreten sein. Die Jüngsten können beispielsweise auf der Hüpfburg toben, sich phantasievoll schminken lassen, am Stand der Feuerwehr aktiv werden oder den Vergnügungspark ausprobieren. Gegen 16.15 Uhr werden die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins die eingereichten Kürbisse der Mädchen und Jungs prämieren. Darüber hinaus ist auf dem Markt ein Imkerstand vertreten, bei dem es auch anschauliche Informationen rund um die fleißigen und nützlichen Insekten gibt.

An verschiedenen Ständen besteht die Möglichkeit sich unterschiedliche Leckereien und Getränke schmecken zu lassen. Hier reicht die Palette von Rostbratwürsten über Kuchen bis zu türkischen Spezialitäten und vom Kaffee bis hin zu unterschiedlichen Weinen und Bier. Ferner können sich die Kirchweihmarktbesucher Blutdruck messen lassen, einen Hör- oder Sehtest machen und sich über das neue Medienhaus der Gemeinde informieren. Um 14, 15 und 16 Uhr verlost die Werbegemeinschaft Gutscheine, deshalb lohnt sich das Mitmachen. Alle Freunde des Wintersports dürfen auch heuer wieder gespannt sein, welcher prominente Sportler am Stand von Reifen Franzkowiak vorbei schauen wird und aus dem "Nähkästchen" plaudert.

Alle Interessierte, Neugierige und Kirchweih-Gänger sind herzlich am Kirchweihsonntag in der Frankenland Halle bei der Schützengesellschaft Ebersdorf (SGE) willkommen. Die Luftpistolenmannschaft stieg im April in die zweite Bundesliga Süd auf und richtet nun ihren ersten Heimwettkampf aus. Diese Pistolenwettkämpfe der zweithöchsten deutschen Verbandsliga versprechen spannend zu werden - nicht nur für die Schützen! Wer sich bei freiem Eintritt die "Präzisionsarbeit" der antretenden Luft-Pistoleros auf hohem Niveau mitverfolgen möchte, kann seinen Kirchweih-Gang mit einem Abstecher bei den Schützen verknüpfen. Dort ist auch für Verpflegung bestens gesorgt. Für den Heimwettkampftag der SGE sind folgende Paarungen vorgesehen, 1. Wettkampf: SGE 1883 - HSG Erlangen (11 Uhr), 2. Wettkampf: SV Kelheim-Gmünd II - SV Hubertus Hitzhofen (12.30 Uhr), 3. Wettkampf: HSG Erlangen - SV Hubertus Hitzhofen (14.45 Uhr), 4. Wettkampf: SGE 1883 - SV Kelheim-Gmünd II (16.15 Uhr).

Mit Chormusik wird der Kirchweihgottesdienst ab 9.30 Uhr in der Sankt Laurentius Kirche gestaltet. Anschließend gibt es vom Gesangverein Ebersdorf "Singen mit Freude", eine kleine Chormusik-Matinee, bei der alle Zuhörer danach zu einem Umtrunk eingeladen sind. Außerdem kommen Fußballbegeisterte beim Heimspiel des SC Sylvia Ebersdorf am Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr gegen die DJK/TSV Rödental auf ihre Kosten. Während der Kirchweihtage werden auch wieder "Merch" in verschiedenen Variationen und andere Schmankerl angeboten.