Kirchweih in Ebern

Seit Jahrhunderten gehört die Kirchweih - in Franken "Kärwa" genannt - fest zum fränkischen Brauchtum und ihr Ablauf war im Prinzip in ganz Franken weitgehend identisch. Ursprünglich wurde damit die Einweihung der Kirche oder der Namenstag des Kirchenpatrons gefeiert. Auch wenn sich im Laufe der Jahrhunderte vieles verändert hat, haben sich dennoch alte Bräuche erhalten und dies gilt sogar für die "Eberner Kirchweih", die von Donnerstag, 12. September, bis Montag, 16. September, mit einem interessanten und abwechslungsreichen Rahmenprogramm aufwartet.

Generell hat sich bei der Kerwa in den Städten und Gemeinden in den letzten Jahrzehnten doch einiges gewandelt und nur die älteren Mitbürger können sich noch daran erinnern, dass dabei die Verwandtschaft aus den umliegenden Orten zum Essen nach Hause eingeladen wurde. Längst vergangen auch die Zeit, als dieser Brauch nahezu eine ganze Woche gefeiert wurde und der Kirchweihmontag noch einmal einem "Ortsfeiertag" glich, bei dem man nicht zur Arbeit ging. Dennoch haben sich so manche Bräuche doch erhalten und selbst in der Stadt Ebern ist dies so geblieben oder wurden sie von verschiedenen Vereinen wieder neu belebt. Dies gilt für den traditionellen "Kirchweihtanz", den die Fleisch- und Wurstfreunde Ebern-Heubach wieder aufleben lassen und welcher aus der Eberner Kirchweih schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch der feierliche Kirchweihgottesdienst steht nach wie vor am Beginn des Sonntags und statt des Frühschoppens mit Blasmusik lädt nun das Blasorchester Ebern mittags zu einem Kirchweihkonzert auf den Marktplatz ein.

Fast in der kleinsten Gemeinde gab es auch einen Vergnügungspark und der ist weiterhin mit Fahrgeschäften, Losbuden und Rummel auf dem Wohnmobilstellplatz gegeben. In den Straßen der Altstadt findet aber auch der traditionelle Kirchweihmarkt statt und im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags lädt auch die Eberner Geschäftswelt zu einem Einkaufsbummel ein. Die Einladung zu einem Kirchweihessen mit der Verwandtschaft im eigenen Haus ist aber schon völlig aus dem Blickfeld verschwunden. Dafür gibt es ja auch die zahlreichen Gastwirtschaften und gastronomischen Betriebe, die zu den Kirchweihtagen immer wieder eine besondere Speisekarte mit fränkischen oder auch richtigen Kirchweihspezialitäten bereithalten. Dazu zählen manchmal auch noch der traditionelle "Bocksbarten", Wild, Geflügel und allerlei Bräten; zum Kaffee werden sogar auch Krapfen gereicht. Das Angebot lässt dabei sicherlich keine Wünsche offen.

So kann also auch in Ebern mit dem vielfältigen Rahmenprogramm die Kirchweih sehr abwechslungsreich gefeiert werden.

9. Eberner Pilztage zum Kirchweihwochenende

Zu den "Eberner Pilztagen" werden wieder eine Exkursion und eine Frischpilzausstellung durchgeführt und die Veranstalter Pilzexperte Herbert Stang, der Bund Naturschutz und die TWG hoffen auf ein "pilzfreundliches", also feuchteres Wetter, damit ein reichhaltiges Angebot präsentiert werden kann.

Am Samstag, 14. September, startet um 16 Uhr die Pilzführung mit Herbert Stang. Treffpunkt ist der Parkplatz am Jugendzeltplatz bei Reutersbrunn. Nach einer kurzen Einführung können die Pilzfreunde selbst auf Suche gehen. Anschließend werden die gefundenen Pilze am Ausgangspunkt bestimmt sowie weitere offene Fragen ausführlich und anschaulich beantwortet.

Die "Frischpilz-Ausstellung" findet dann am Sonntag, 15. September, im Hof der Grauturmapotheke statt. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher die aufgebauten und gekennzeichneten Pilze ausführlich betrachten. Herbert Stang und andere Pilzfachleute stehen für Fragen zur Verfügung.

Kirchweihtanz

Nicht mehr wegzudenken aus der Kirchweih ist inzwischen schon der Kirchweihtanz, zu dem die "Fleisch- und Wurstfreunde Ebern-Heubach" am Kirchweihfreitag, 13. September, in die städtische Turnhalle einladen. Einlass hierzu ist ab 18.30 Uhr, bevor ab 20.30 Uhr die Band "Corso unplugged" zum Tanz aufspielt und für gute Stimmung sorgen wird.

Dieses Mal dürfen sich die Besucher beim Wettnageln beweisen und je nach persönlichem Geschick und Können werden sie begehrte Preise abräumen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt und dabei machen die "Fleisch- und Wurstfreunde" ihrem Namen alle Ehre, wenn sie eine Parade mit verschiedenen Schnitzelvariationen anbieten.

Aber auch Klassiker wie Schnitzelsandwich und "Gerupften-Brot" werden nicht fehlen. Der Eintritt zum Tanz beträgt 4,44 Euro.

Kirchweihkonzert

Schon im letzten Jahr wollte das Blasorchester Ebern zur Eberner Kirchweih für frischen Wind sorgen und kam damit gut an. Das war Ansporn, auch in diesem Jahr wieder das Kirchweihprogramm aktiv mitzugestalten.

Das Blasorchester wird daher am Kirchweihsonntag, 15. September, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz ein Kirchweihkonzert geben, zu welchem herzliche Einladung ergeht. Der Kirchweihausklang findet dann ab 17 Uhr im Innenhof der Rummelsberger Diakonie (gegenüber dem Rathaus) statt mit einer Auswahl an regionalen Weinen und Federweißer aus dem Hause Weinbau Hetzel aus Oberschwappach,

Den Ausschank und die Bewirtung übernimmt dabei die Feuerwehr Ebern bis circa 21 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt eine kleine Besetzung des Blasorchesters.

Stadtführung mit Weinverkostung

Am Samstag, 14. September, bietet die Tourist-Information Ebern um 15 Uhr eine öffentliche Stadtführung mit Weinverkostung an. Treffpunkt ist am Heimatmuseum. Dort gibt es auch den ersten Probierschluck ausgesuchter fränkischer Weine.

Anschließend nimmt Stadtführer Heinz Zürl sie mit auf seine Tour durch Eberns hübsche Altstadt. Die Stadtführung endet an der Frankenweinpassage. Dort findet ab 17 Uhr ein kleines Weinfest zum fünfjährigen Jubiläum statt.

Ausstellung im Heimatmuseum

Zum achten Male geht in diesem Jahr die Kunst in Unterfranken "fremd" und 15 unterfränkische Museen tauschen dabei Objekte aus. Das Heimatmuseum Ebern ist erstmals mit von der Partie.

Aus der Sammlung des Heimatmuseums wird ein metallenes Tablett in der Kunsthalle von Schweinfurt gezeigt. Es wurde vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts in Braunschweig hergestellt und kam über familiäre Verbindungen in den Besitz einer Eberner Apothekerin, die es dem Heimatmuseum überließ.

Vom Deutschen Fastnachtsmuseum in Kitzingen wird dagegen ein Aquarell des Malers Curt Wittenbecker nach Ebern verliehen. Es zeigt einen farbenfrohen Karnevalszug in Höchenschwand im Südschwarzwald.

Kirchweihprogramm

Freitag 13. September: 20 Uhr Kirchweihtanz der Fleisch- und Wurstfreunde in der städtischen Turnhalle;

Samstag 14. September: 15 Uhr Stadtführung mit Weinverkostung, 16 Uhr 9. Eberner Pilztage; Pilzwanderung mit Herbert Stang ab Zeltplatz Reutersbrunn, 17 Uhr Weinfest;

Sonntag 15. September: 10 Uhr Kirchweihgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, 11 Uhr Kirchweihmarkt/"Ebern spielt" mit MainConnect im und am alten Rathaus, Frischpilzausstellung im Hof der Grauturm-Apotheke, 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag der Eberner Geschäftswelt, 14 Uhr Kirchweihkonzert des Blasorchesters am Marktplatz, 14 bis 17 Uhr Heimatmuseum geöffnet - "Kunst geht fremd . . . und zeigt Kante", 14.30 Uhr Kellerführung im Veracruz, 16.30 Uhr Rockband der Musikschule Ebern am Marktplatz, 16.30 Uhr Kerwas Ausklang der FFW Ebern Rummelsberger Hof, Federweißer mit Blasmusik, 17 Uhr Vernissage 40 Jahre Foto Creativ-Kreis Ebern "xaver-mayr-Galerie";

Sonntags ganztägig Bewirtung durch die Frauen-Union am Marktplatz sowie die Wasserwacht mit Kaffee und Kuchen im historischen Rathaus.