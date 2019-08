Kirchweih in Creidlitz

Der Stadtteil Creidlitz lädt rund um den kommenden Sonntag, 25. August, zu seiner Kirchweih ein. Creidlitz hat eines der lebendigsten Kirchweihfeste im Coburger Stadtgebiet.

Der Ort Creidlitz ist aber schon gut zwei Jahrhunderte älter als Coburg selber. Die erste urkundliche Erwähnung gab es im Jahr 870. Aber so richtig Kirchweih feiern kann Creidlitz ja erst seit 1956. Am 26. August jenes Jahres wurde nämlich die von Reinhard Claaßen erbaute Martin-Luther-Kirche eingeweiht.

Seit 1972 gehört Creidlitz politisch zur Stadt Coburg. Kirchlich war Creidlitz viele Jahre nach der Reformation dem Kirchspiel Seidmannsdorf und dann der Pfarrei Niederfüllbach zugeordnet. Jetzt ist Creidlitz eine Filialkirchengemeinde der evangelischen Pfarrei Coburg Süd, zu der eben auch Niederfüllbach und Seidmannsdorf sowie die Lukaskirche am Ketschendorfer Hang gehören. Die Elisabethkirche war bis 2019 eine Filialkirchen der Coburger St.-Augustin-Kirche. Seit Herbst 2019 gehört St. Elisabeth zum vergrößerten Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land. Zu den denkmalgeschützten Gebäuden in Creidlitz gehört auch der Ende des 19. Jahrhunderts aus rotem Ziegelmauerwerk erbaute Bahnhof.

Bereits in den Vorfeld der Kirchweih lädt die Creidlitzer Gastronomie zum Merchessen, also Rindfleisch mit Meerrettich und Coburger Rutschern ein. Im "alten Simpl" gibt es am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. August, alternativ auch Eisbein mit Merch oder Kümmelbraten vom Schwein und Klößen. Im Kleintierzüchterheim in der Hans-Blümlein-Anlage stehen neben dem Rindfleisch mit Kren auch ganz traditionelle, aber inzwischen selten gewordene Kirchweihleckereien wie Hasen-oder Entenpfeffer auf der Speisekarte. Wie in den Vorjahren auch lockte die Sportgaststätte der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG Creidlitz) auch mit der hausgemachten siamesischen Küche. Am Samstag, 24. August, findet ab 18 Uhr im Schützenhaus ein Sommernachtsfest statt. Dazu laden Simpl-Wirt Bernt Rose, die Creidlitzer Schützen und der Stammtisch Kini's Erben ein. Der ökumenische Kirchweihgottesdienst beginnt am Samstag, 24. August, um 15.30 Uhr im Innenhof der Martin-Luther-Kirche. Hinterher wird dort noch in gemütlicher Runde weiter gefeiert, bei Bratwürsten, Bier und auch bleifreien Getränken.

Zum Kirchweihausklang am Montag lädt am Kirchweihmontag, 26. August, die Feuerwehr ein. Es gibt Kaffee und Kuchen, Bratwürste und Steaks, Pommes Frites, Bier und später auch noch Gyros. Im Schützenhaus (Simpl) gibt es am Montag eine Schlachtschüssel-Flatrate.