Kirchweih in Burk

Das Unwort des Jahres 2020 steht noch nicht fest - bis zum 31.12.20 kann jeder und jede schriftliche Unwortvorschläge an eine Jury einreichen (mit Begründung und Quellenangaben). Doch es liegt jetzt schon ziemlich nahe, dass ein Wort ein sehr guter Kandidat für das Unwort des Jahres 2020 ist: Corona. Das Virus hat das alltägliche Leben, wie wir es kennen und gewohnt sind, von Grund auf verändert. Vor allem Veranstaltungen können nicht mehr so stattfinden wie üblich, so auch in Burk mit ihrer Kerwa. Hier feiert man jedes Jahr die Kirchweih ihrer Pfarrkirche Heilig Dreikönig.

Die Geschichte der Pfarrkirche in Burk

Die Entstehung der Kirche liegt geschichtlich im Dunkeln. Nur wenige Urkunden sprechen von einer 1000-jährigen Geschichte des Ortes, aber kaum über die Kirche selbst. Erst ab 1406 kann man mit Sicherheit etwas über die Geschichte der Kirche erzählen: Der Forchheimer Bürger Friedrich Mühlstein hat die Vikarie auf dem Apostelaltar gestiftet. 1521 wird laut einer Forchheimer Stadtrechnung der "Kirchhof zu Burk" geweiht. Der Chor wird im Jahre 1729 von Maurermeister Andreas Rheinthaler aus Bamberg an den bisherigen Bau errichtet. Im gleichen Jahr schuf der Bamberger Stuckateur Sebastian Binkart die Stuckdecke. Damals hatte man befürchtet, dass der Stuck nicht halten würde, doch selbst nach fast 300 Jahren ist die Deckenkunst in der Kirche zu bewundern.

Die Deckengemälde stammen aus der gleichen Zeit. 1739 weihte der damalige Weihbischof Dr. Franz Joseph von Hahn die Kirche. 1801 entstanden die Sakristei und ein weiterer Nebenraum, der heute als Beichtzimmer dient. 100 Jahre später, 1901, hat man den Turm errichtet - durch ihn gelangt man auch in die Kirche und auf die Empore. 1973 gab es eine Erweiterung der Kirche nach Westen, darüber hinaus hat man auch umfassende Innensanierungen und die Anpassung der Kirche an die Anforderungen der Liturgiereform vorgenommen. 2010 gab es erneut eine große Innensanierung der Kirche mit einer Neufassung der Bänke, Reinigung der Innenschale, umfassende Restaurierungen von Altären und Figuren und eine Neugestaltung der "liturgischen Orte" und der Einbau moderner Licht-, Heiz- und Verstärkertechnik.

Für dieses Jahr ist alles anders. Doch für 2021 bleibt noch eine kleine Hoffnung, dass es wieder ein bisschen mehr Richtung Normalität geht und dass man in Burk wieder ausgelassen eine zünftige und ausgelassene Kerwa feiern kann. red