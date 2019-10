Kirchweih in Burgpreppach

Eines der größten Kirchweihfeste im Oberen Haßgau ist das der Marktgemeinde Burgpreppach. Preppicher und Gäste aus nah und fern freuen sich auf das umfangreiche Programm, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.

Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11.30 an der Tankstelle Just-Stop Mittagstisch. Um 14 und um 16 Uhr finden Fußball-Heimspiele des TSV Burgpreppach statt und ab 18 Uhr gibt es im TSV-Sportheim die Fränkische Kirchweih mit Rindfleisch und Meerrettich. Am Freitag, 4. Oktober, gibt es ab 11.30 Uhr Kesselfleisch an der Tankstelle Just-Stop, von 10 bis 16 Uhr findet ein Bogenschießen-Turnier am See statt. Hoch geht es am Freitag beim Sportverein her, wenn die Plattenparty "Freaky Friday" ab 21 Uhr steigt. Am Vergnügungspark werden die örtlichen Vereine bewirten.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am Samstag, 5. Oktober, wenn um 11 Uhr der Erste Bürgermeister das erste Fass Kirchweihbier im Festzelt am Schloss ansteckt. Es folgt der Frühschoppen im Festzelt. Von 10 bis 16 Uhr findet wieder ein Bogenschießen-Turnier am See statt. Mittag-, Abendessen sowie Kaffee und Kurchen gibt es im Festzelt. Beim Kirchweihmarkt und Flohmarkt wird auch wieder mittelalterliches Treiben sowie ein Markt im Guts- und Schlosshof mit Musik und Gaukelei geboten. Mittelalterliche Spiele werden für die Kinder ausgerichtet und ein Vergnügungspark ist vorhanden. Ab 19 Uhr wird ins Festzelt eingeladen zur Musik und Gaudie mit den "Schwappier Glsslegeicher" - Eintritt ist frei.

Der Kirchweihsonntag, 6. Oktober, beginnt um 9.45 Uhr mit dem Festzug mit Erntekrone vom Festzelt zu beiden Kirchen. Anschließend gibt es um 11 Uhr Frühschoppen und Mittagessen im Festzelt. Um 13 Uhr sowie um 15 Uhr finden auch wieder Fußball-Heimspiele des TSV Burgpreppach statt.

Am Montag, 7. Oktober, wird um 10 Uhr zum Weißwurstfrühstück im Festzelt eingeladen, Pfarrer Thiedmann liest aus der Dorf- und Pfarrchronik. Ab 13 Uhr findet ein Spielenachmittag (unter anderem Schapfkopf) im Festzelt statt. Zudem herrscht Festbetrieb am und im Festzelt mit Bewirtung (Kirchweihkrapfen). Auch am Sportheim und an der Tankstelle Just-Stop herrscht ganztags Festbetrieb zum Kirchweihausklang.