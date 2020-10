Kirchweih in Burgebrach

Auch in Burgebrach fiel die Kerwa aufgrund von Corona aus. Die Kerwasburschen und -madla hatten sich bewusst dafür entschieden, nicht nur auf die üblichen Tanzveranstaltungen, sondern auch auf die traditionellen Bräuche wie Baumaufstellen, Hahnenschlag, den Umzug und vieles mehr zu verzichten. Burgebrachs erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk zeigte sich dankbar für das Verantwortungsbewusstsein der Burgebracher.

Die Kerwa fiel aus, die Kirchweih fand aber statt. Während des Kirchweihgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Vitus stellten die Ministranten den Kirchweihbaum selbst auf - schön geschmückt mit gelb-weißen Bändern. So feierten sie die Kirchweih ihrer Pfarrkirche St. Vitus.

Der mächtige Spitzhelm der St.-Vitus-Kirche ist weithin sichtbar im Tal der mittleren Ebrach. Man vermutet, dass das Gotteshaus seit über 1000 Jahren an der Stelle steht mit ihrem Ursprung in einer kleinen Kapelle, die im Umfeld des damaligen Siedlungskernes lag. Man vermutet, dass es eine kleine Kapelle aus Holz war. 1154 wird die Pfarrei Burgebrach erstmals in einer Urkunde des Klosters Ebrach genannt. Die früheste urkundliche Erwähnung der Pfarrkirche St. Vitus stammt aus 1275.

1454 hat man den ersten größeren Kirchenbau errichtet - heute ist noch der gotische Chorturm aus der Zeit erhalten. Burgebrach war damals ein bedeutender Kirchensprengel, noch vor dem 30-jährigen Krieg gehörte zur Urpfarrei 42 Dörfer und Weiler.

Um das Jahr 1731 entschied man sich nach langem Zögern des Abtes von Ebrach für einen umfassenden Neubau. Grund dafür war, dass die ursprüngliche Kirche immer baufälliger und ruinöser wurde. Geplant war damals, die Kirche als barockes Kunstwerk neu zu errichten - die Pläne hatten die Burgebracher vom Baumeister Balthasar Neumann bereits. Doch wohl aus Gründen der Sparsamkeit hatte der Abt von Ebrach, rechtmäßiger Bauherr, diese Pläne nicht in die Tat umsetzen lassen. Denn als man mit dem Neubau beginnen wollte, erschien im April 1731 Abt Wilhelm Söllner, verwarf die Entwürfe und ließ alles nach eigenen Plänen bauen. Wäre der Plan des Baumeisters Balthasar Neumanns verwirklicht worden, würde die Burgebracher Kirche mit einer glänzenden Schönheit begeistern wie zum Beispiel die Basiliken von Gößweinstein und Vierzehnheiligen.

In den 1920er Jahren hat man die Kirche restauriert: Unter anderem wurde das Kirchenschiff um zehn Meter nach Westen verlängert, eine Sakristei angebaut und ein neues Nord- und Südportal im neubarocken Stil mit Säulenbögen errichtet. red