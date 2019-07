Kirchweih in Arnstein

In Arnstein läuten dieses Wochenende wieder die Kirchweihglocken. Vom 12. bis 15. Juli feiern die Bewohner des Juradorfes mit einem attraktiven Festprogramm ihre Kirchweih.

Das über dem Kleinziegenfelder Tal thronende Gotteshaus St. Nikolaus wurde in den Jahren 1732 bis 1734 nach den Plänen des legendären Baumeisters Balthasar Neumann, von den Handwerkern Paulus Mayer und Joseph Gruber erbaut. Und auch dabei soll, der Legende nach, das gute Arnsteiner Essen schuld gewesen sein. So hatte der Baumeister Balthasar Neumann auf der Durchreise in Arnstein Einkehr gehalten und als Dank für das wohlschmeckende Essen fertigte er die ersten Baupläne an und überließ sie den Dorfbewohnern vor seiner Weiterreise.

Die Weihe der Kirche fand kurz nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 1734 statt. Erster Pfarrer und auch Bauherr war der Bamberger Johann Dominikus Lorenz Steinmetz, der auch bereits beim Bau geholfen hatte. Bis heute hat das Gotteshaus eine bewegte Geschichte. Die Renovierungen in den letzten Jahrzehnten hatte eine von weitem sichtbare eindrucksvolle Landkirche zur Folge, die von ihren Pfarrangehörigen gehegt und gepflegt wird.

Ihre Kirche vergessen die "Monstaner", wie sie überall liebevoll genannt werden, nicht. So findet am Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr ein Amt zum Kirchweihfest für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei und für Lebenden und verstorbene Wohltäter in der Pfarrkirche St. Nikolaus statt.