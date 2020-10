Kirchweih in Adelsdorf

Adelsdorfs Kerwa muss leider wegen Corona ausfallen. Doch die Kirchweih der Stephanskirche findet statt.

Über die Geschichte der Adelsdorfer Kirche: Geplant wurde das Gotteshaus von Prof. Friedrich Fuchsenberger, kgl. Regierungsbaumeister, im Jahre 1908. Am 20. April des gleichen Jahres wurde vom damaligen Ortspfarrer Anton Krümmer der Grundstein (er befindet sich in der nordöstlichen Ecke des Turmes) gelegt. Die "Hebe-Feier" (das Richtfest) der neuen Pfarrkirche fand am 22. August 1908 statt. Am 26. Oktober 1909, etwas über ein Jahr später, wurde die Stephanskirche vom damaligen Erzbischof von Bamberg Dr. Friedrich Philipp von Abert feierlich eingeweiht. Zu dieser Zeit war Seine Heiligkeit Pius V. Papst in Rom. Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. war Regent des deutschen Reiches. In Bayern regierte Prinzregent Luitpold. Über dem Hauptportal steht neben diesen Informationen folgende Inschrift in goldenen Buchstaben: "Haus Gottes, Pforte des Himmels".

Die Kirche ist ein Jugendstilbau unter Verwendung neuromanischer Bauteile und Motive.

Das Innere des sakralen Gebäudes wurde teils von H. Angermeier und teils von H. Hämmerle ausgemalt. Die Malereien stellten an den Seiten des Tonnengewölbes im Hauptschiff Begebenheiten aus dem Kriegsgeschehen des Ersten Weltkrieges dar. An den Decken der Seitenschiffe waren die acht Seligkeiten und in den Gewölben religiöse Gegebenheiten mit Tierreliefs gemalt. Im Jahre 1969, zum 60. Geburtstag der Pfarrkirche St. Stephanus, wurden bei der ersten Innenrestaurierung die Ausmalungen übertüncht. Eine erste Außenrenovierung erfolgte 1970. Im Jahre 1997 wurde unter der Federführung von Pfarrer Hans Eisend und Architekt Helmut Popp mit einer Dachsanierung begonnen und mit einer erneuten Außenrenovierung im Jahre 1999 zum Kirchweihfest abgeschlossen. In der Kugel der Turmzier wurden eine Urkunde, gültige Geldmünzen, die Ausgaben der Tageszeitungen und mehrere Pfarrbriefe eingelegt.

Der Heilige Stephanus lebte von etwa 1 n. Chr. und starb zwischen 36 und 40 n. Chr. den Märtyrertod. Er gilt als der erste Märtyrer des Christentums und er wird daher gerne der "Erzmärtyrer" genannt. Im Bericht von seiner Hinrichtung heißt es: "Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß ...." Die Steinigung des Stephanus war der Auftakt zu einer Christenverfolgung in Jerusalem, an der sich Saulus, der spätere Apostel Paulus, besonders eifrig beteiligte. Seit 560 n. Chr. befinden sich die Reliquien des hl. Stephanus in der Krypta von San Lorenzo fuori le mura (San Lorenzo außerhalb der Mauern von Rom) neben denen des römischen Archidiakons Laurentius.

Stephanus ist in der katholischen Kirche der Schutzheilige der Böttcher, Kutscher, Maurer, Steinhauer, Pferdeknechte, Weber, Schneider und der Zimmerleute. Angerufen wird er bei Besessenheit, Kopfschmerzen, Steinleiden und für eine gute Sterbestunde.

Trotz der Absage an die Schausteller lässt sich das Kirchweihprogramm sehen:

Am Sonntag findet um 10.30 Uhr der Kirchweih Festgottesdienst statt. Anschließend ist Kuchenverkauf und um 11.30 Uhr gibt es einen kleinen Bieranstich vor dem Gotteshaus. Von 14 bis 16 Uhr bietet der Missionskreis Kirchweihkaffee vor der Kirche an und um 16 Uhr lädt Jan Dolezei, Professor für Kirchenmusik, zu romantischer Orgelmusik auf der Strebel-Orgel in die Kirche ein. Dann gibt es Gegrilltes auf die Hand und Getränke. Der Kirchweihtag klingt mit einem Ständala der Adelsdorfer Musikanten kurz nach 17 Uhr auf dem Marktplatz aus. Die Adelsdorfer Geschäftsleute werden am Kerwa-Sonntag ihre Geschäfte im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Es wird gebeten, sich an alle Hygienevorschriften zu halten. Johanna Blum