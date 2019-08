Kirchweih im Döritzengrund

Am kommenden Wochenende wird im Döritzengrund Kirchweih gefeiert. Genauer gesagt, in den Ortschaften Schwabthal, End, Kaider, Frauendorf und Krögelhof. Mit Kirchweihgottesdienst, Hahnenschlag und Hühnerkerwa, gekrönt von fränkischen Gaumenfreuden wird auch heuer wieder einiges geboten sein.

Los geht die Kirchweih-Gaudi auf dem Dorfplatz in Frauendorf mit dem traditionellen Hahnenschlag. Am Freitag, 30. August, bietet die Dorfgemeinschaft Frauendorf-Krögelhof nicht nur ihre weithin geschätzte Hühnersuppe an, sondern lädt ab 17.30 Uhr auch zum beliebten Hahnenschlag ein. Dabei geht es nicht etwa einen lebenden Hahn an den Kragen, vielmehr müssen die Teilnehmer mit verbundenen Augen und einem Dreschflegel in der Hand einen Blumentopf treffen. Wer aus dem Wettkampf als Sieger hervorgeht, darf sich über einen Hahn freuen. Der Gottesdienst zum Kirchweihfest am Sonntag, 1. September, beginnt um 9 Uhr in der Frauendorfer Pfarrkirche St. Aegidius.

1726 erweist sich die St. Aegidius-Kapelle als baufällig und zudem auch für Gottesdienste als nicht ausreichend. Mit dem Neubau eines Gotteshauses wird der erfahrene Maurermeister Johann Thomas Nißler, ein Mitarbeiter von Balthasar Neumann, betraut. Die Grundsteinlegung erfolgte im Sommer 1758 unter den Uetzinger Pfarrer Joseph Andreas Maurer. Bereits zwei Jahre danach konnte der Rohbau fertiggestellt werden und zum Aegidiusfest 1761 der erste Gottesdienst gefeiert werden. Die aus sauber gearbeiteten Hausteinquadern erstellten Außenmauern der Frauendorfer Kirche geben noch heute Zeugnis vom hohen handwerklichen Können der ausführenden Handwerker. Allerdings musste die Kirche wenige Jahrzehnte nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1803 wegen statischer Baumängel vorübergehend geschlossen werden. Zur Pfarreierhebung stiftete die Familie Maurer die große Glocke "Sankt Johannes".

Die Frauendorfer Kirche ist dem Heiligen Ägidius, einen der vierzehn Nothelfer und im Mittelalter populärsten Heiligen geweiht. Eine Figur des Heiligen Aegidius ist direkt über dem Haupteingang der barocken Kirche zu finden. Während der Festtage freuen sich die fünf Orte auf Besucher von nah und fern. Die Gastwirtschaften bieten zur Kirchweih eine gepflegte Gastlichkeit mit fränkischen Gaumenfreuden an.