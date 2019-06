Kirchweih Höchstadt

Die Wettervorhersage diese Woche ist sommerlich vielversprechend - Höchstwerte bis fast 40 Grad sollen erreicht werden. Von Regen weit und breit keine Spur - es heißt also Sommer pur in Höchstadt. Ein Traum, denn Höchstadt hat wieder einen Grund zum Feiern. Wie immer hält Ende Juni auch in Höchstadt die Kirchweih Einzug. Von Freitag bis Dienstag geht es im Engelgarten wieder rund. Sonnenschein, gute Laune, leckeres Essen und Trinken, das braucht man für so ein langes Kerwawochenende in Höchstadt. Jung und Alt freut sich auf die lang ersehnte Kirchweih und da sollte natürlich auch das Wetter passen. Hoffen wir das Beste. Der Engelgarten war als Location eigentlich eine Übergangslösung. Aufgrund des Brückenbaus war das Fest von den Aischwiesen an die Stadtmauer umgezogen - und hat sich jetzt bereits zum vierten Mal voll und ganz bewährt. Eine Traumlocation, meinen einige. Bürgermeister Gerald Brehm ist überzeugt: "Jetzt ist die Kerwa dort, wo sie hingehört."

Endlich krönt auch wieder ein Kerwabaum das bunte Fest! In den vergangenen drei Jahren konnte aus Sicherheitsgründen im Engelgarten kein Kirchweih-Baum aufgestellt werden. Nachdem die Stadt jedoch investiert hat, bekommt die Kirchweih wieder einen Baum. Eine perfekte Sicherungseinrichtung gewährleistet nun die Statik, denn ein Baum würde ohne solch eine Einrichtung im weichen Boden dort nicht halten.

Das Datum der Kirchweih richtet sich in Höchstadt immer nach dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, 29. Juni. Stets am Sonntag danach ist die Kirchweih.

Am Kirchweihwochenende findet am Samstag der Festgottesdienst zu Peter und Paul um 8:30 Uhr in St. Georg statt. Am Sonntag wird der Festgottesdienst um 10:30 Uhr gefeiert und um 17.00 Uhr ist die Kirchweihvesper. Am Montag sind alle Gläubigen um 9 Uhr zum Gedächtnisgottesdienst der Stadt Höchstadt mit vorherigem Kirchenzug eingeladen.

Heuer ist das Team vom Blauen Löwen turnusmäßig mit der Bewirtung im Festzelt dran. Auch das Musikprogramm hat das Team zusammengestellt.

Bereits am Donnerstag, 27. Juni, lädt um 10 Uhr das Töpfla zur Schlachtschüssel ein und zum Kerwa-Auftakt findet das Kerwa-Anschießen durch die Höchstadter Musketiere statt.

Am Freitag werden im Weinlokal "Zwetschger" unter der Regie des Heimatvereins Küchla gebacken und Kaffee getrunken. Um 19 Uhr startet der traditionelle Festumzug vom Feuerwehrgerätehaus hin zum Engelgarten, angeführt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Gerald Brehm sticht um 19.30 Uhr mit geübtem Schlag das erste Kerwasfässla an - die Kerwa ist somit eröffnet! Um 20 Uhr rocken die "Würzbuam" aus Würzburg, Fachmedienpreisgewinner, Oktoberfestband und Partyband mit moderner Musik, zünftig angehaucht, mit viel Engagement und Charisma das Festzelt.

Am Samstag holen die Kerwasbuam den Baam in Nackendorf. Um 12 Uhr kommen sie am Petersbeck-Häusla an und hier wird der Baum kerwasfein gemacht. Um 14 Uhr beginnt dort der Festumzug durch die Stadt zum Engelgarten. So gegen 15 Uhr wird der Baam dann im Engelgarten aufgestellt. Dazu schießt die Historische Stadtwache einen fünffachen Ehrensalut. Dekan Kilian Kemmer und Pfarrer Fritz Schäfer weihen anschließend den neuen Kerwa-Standort ein. Ein buntes Programm mit der Höchstadter Stadtkapelle, dem Fränkischen Volkstanzkreis Steigerwald und der Tanzschule Geist lädt die Kerwasgäste zum Bleiben ein ebenso wie der Wettbewerb im Bierfass-Hochwerfen. Dann geht es nahtlos über ins Abendprogramm mit der Band "Revolver", die in allen Musikstilen des Rock & Pop, der Klassik und des Jazz unterwegs ist und mit gutem alten handgemachten Groove, erdigem Rock und der Popmusik der 70er und 80er Jahre das Zelt rockt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen im Festzelt, um 12 Uhr lockt ein leckerer Mittagstisch. Um 16 Uhr spielt die Blaskapelle Gremsdorf und sorgt perfekt musikalisch für die richtige Kerwastimmung.

Der Kirchenzug stimmt am Kirchweihmontag um 8:45 Uhr mit anschließendem Gedächtnisgottesdienst die Höchstadter auf den Kerwasmontag ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Höchstadt. Ab 10 Uhr sorgt das bekannte und beliebte Duo Frankenexpress für gute Laune beim Frühschoppen wie auch abends ab 18 Uhr.

Der Dienstag ist der Familien- und Seniorentag, an dem alle Fahrgeschäfte zu besonderen Preisen genutzt werden können. Um 14 Uhr beginnt der Nachmittag mit Unterhaltungsmusik im Festzelt wo es auch zwischen 14 Uhr und 15 Uhr die Essens- und Getränkegutscheine für die Senioren gibt.

Übrigens - alle musikalischen Events kosten keinen Eintritt! Das ist noch ein Grund mehr, einen Kerwabesuch in Höchstadt einzuplanen! Jung und Alt, Ortsansässige, Freunde und Verwandte, einfach alle Kerwafans aus der Region sind zur Höchstadter Kerwa herzlich eingeladen.

Aber ganz zu Ende ist die Kerwa immer noch nicht! Am Donnerstag 4. Juli wird um 20 Uhr die Kerwa am Petersbeck-Häusla im Rahmen des Stammtisches des Kellerbergvereins mit der Musikgruppe "Bloß Blech" begraben.