Kirchweih Hirschaid

Der Markt Hirschaid und der Ortskulturring Hirschaid e.V. laden mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm herzlich zur Hirschaider Kirchweih ein. Ein großer, moderner Vergnügungspark mit tollen Fahrgeschäften und vielen Attraktionen erwartet die Besucher an vier Tagen am Festplatz. Auch die örtliche Gastronomie ist bestens vorbereitet, um die Kirchweihbesucher mit ausgewählten Kirchweihspezialitäten, fränkischem Bier und edlen Tropfen zu verwöhnen.

Die Hirschaider Kirchweih startet traditionell am Freitag, 6. September, mit einer Bußfeier in der katholischen Pfarrkirche St. Vitus. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Anschließend ziehen die Vereinsabordnungen, Verbände und Organisationen sowie Bürgermeister, Marktgemeinderätinnen und -räte mit den Vertretern des Ortskulturrings zum Festplatz, um die "Kirchweih auszugraben".

Erster Bürgermeister Klaus Homann wird in der Festhalle gegen 19 Uhr die Kirchweih offiziell eröffnen und das erste Fass Festbier anstechen. Die "Hirschaider Blaskapelle" sorgt für die musikalische Unterhaltung der Festgäste.

Großer Umzug zum Festplatz am Samstag

Am Samstagmorgen holen die "Häschadä Kerwäschbum" den Kirchweihbaum aus dem Wald, der dann mit dem Kirchweihfestzug zum Festplatz gefahren wird. Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr am südlichen Ortseingang von Hirschaid, auf dem Parkplatz bei Norma. Am Festplatz wird dann der Kirchweihbaum aufgestellt. Anschließend geht es mit dem Festbetrieb weiter und am Abend kann man den Vorabendgottesdienst in St. Vitus mitfeiern.

Festgottesdienst und Frühschoppen am Sonntag

Der Kirchweihsonntag beginnt um 9.45 Uhr mit der Aufstellung zur Kirchenparade mit den Ortsvereinen, Fahnenabordnungen sowie dem Bürgermeister und den Damen und Herren des Marktgemeinderats am "Haus der Bäuerin". Um 10 Uhr zelebriert Pfarrer Francis Plakkil den Festgottesdienst in der Pfarrkirche, der vom "Hirschaider Blech" unter Leitung von Helmut Weininger musikalisch umrahmt wird.

Im Anschluss daran sind alle zum Frühschoppen mit dem "Hirschaider Blech" in den Biergarten der Brauerei Kraus eingeladen. Am Nachmittag und am Abend geht natürlich der Kirchweihbetrieb am Festplatz weiter. Für alle Fußballfans spielt um 15 Uhr der TSV Hirschaid 1 gegen die SpVgg Lauter (Kreisliga 1 Bamberg).

Montag ist Familien- und Senioren-Tag

Der Kirchweihmontag steht von 13 Uhr bis 17 Uhr ganz im Zeichen des Familien-, Kinder und Seniorennachmittags mit verbilligten Preisen an den Fahrgeschäften. Von 14 Uhr bis 15 Uhr gibt es "Kinderspiele aus alter Zeit" unter dem Kirchweihbaum mit dem Gesangverein Hirschaid und dem Bauernverband, OV Hirschaid.

Tanzkunst und ein großes Feuerwerk zum Schluss

In der Festhalle findet von 14 Uhr bis 17 Uhr der Seniorennachmittag mit musikalischer Unterhaltung statt. Um 17 Uhr zeigt das Young Team vom TSV Hirschaid, unter der Leitung von Annalena Dötzer "Modern Dance - in my Mind". Anschließend können die Besucher die Tanzfeen vom TanzRhythmus Hirschaid bewundern. Sie werden von Kathrin Fiedler, Johanna Theobald, Christina Burkard und Daniela Knauer trainiert.

Mit einem großen Feuerwerk am Rhein-Main-Donau-Kanal gegen 21.30 Uhr, das von der Freiwilligen Feuerwehr Hirschaid und den Schaustellern organisiert wird, geht die Hirschaider Kirchweih für dieses Jahr zu Ende - natürlich nicht, bevor man die "Kirchweih eingegraben" hat. Bürgermeister Klaus Homann, der Markt Hirschaid und der Ortskulturring wünschen allen Kirchweihbesuchern eine schöne und friedliche Kirchweih.

Andrea Spörlein