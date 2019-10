Kirchweih Heiligenstadt

Bereits am Freitag, 4. Oktober schmückt ab 14 Uhr der Gartenbauverein Heiligenstadt mit seiner Vorsitzenden Gertrud Hübschmann den Johann-Daum-Brunnen am Marktplatz.

Die Vereinsmitglieder sammelten für die vierteilige Krone viele Korn- und Weizenähren, aber auch Blüten und Gräser, die getrocknet werden mussten.

Der Kirchweihbaum wird am Samstag im Wald geholt. Ab 14.00 Uhr stellt ihn dann die Freiwillige Feuerwehr Heiligenstadt, unter der Leitung des Ersten Kommandanten Christian Ott und mit Unterstützung von Rainer Richter, auf. Musikalisch begleitet wird das traditionelle Kirchweihbaum-Aufstellen von der Blaskapelle Hohenpölz. Nach dem Aufstellen bekommen die Feuerwehrleute von Bürgermeister Helmut Krämer den traditionellen "Kirchweihschnaps" angeboten. Die Feuerwehrfrauen werden fränkische Kirchweih-Küchla und Kaffee verkaufen. Die Schausteller freuen sich über viele kleine und große Kirchweihbesucher.

Am Kirchweihsonntag sind alle um 9.30 Uhr zum festlichen Kirchweih-Gottesdienst in die St. Veit-Michaelskirche eingeladen. Um 15 Uhr und um 16 Uhr führt Harro Preiss Interessierte durch das Gotteshaus.

Der bekannte Jahrmarkt und der Schaustellerbetrieb beginnt bereits um 13 Uhr. Der Montag startet mit dem Frühschoppen in den Gastwirtschaften. Für die Familien bieten die Schausteller am Nachmittag ermäßigte Fahrpreise und andere Angebote. Es gibt also auch in diesem Jahr wieder viel zu erleben, zu genießen und zu schauen bei der Herbstkirchweih in Heiligenstadt.

Andrea Spörlein