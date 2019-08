Kirchweih Gundelsheim

Nach dem legendären Handtaschenweitwurfwettbewerb am Donnerstag, dem 29. August um 17 Uhr am Sportheim startet das Festprogramm im Festzelt zwischen Kirche und Rathaus mit der Band "Wednesday Project" am Freitag, dem 30. August um 19 Uhr. Nach diesem Ereignis wird dann am Samstag, dem 31. August der Kirchweihbaum um 15 Uhr aufgestellt und die Live-Band "Discover" sorgt in den Abendstunden für großartige Stimmung.

Im Mittelpunkt der Jubiläumszeremonie steht der Festgottesdienst mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick am Sonntag, dem 1. September um 10.30 Uhr. Dieser wird sowohl vom Musikverein als auch vom Gesangverein Gundelsheim musikalisch umrahmt. Anschließend gibt es fränkischen Mittagstisch von gundelsheim.gesund, an welchem auch der Erzbischof Dr. Ludwig Schick teilnehmen wird, im Festzelt.

Und wie immer gibt es am Kerwasonntag hervorragende Kuchen sowie Torten vom Mittwochscafe ab 13.30 Uhr. Die Kuchen schmecken nicht nur hervorragend, der Erlös kommt auch noch der Bürgerstiftung Gundelsheim zu Gute.

Kinder können derweilen bei tollen Spielestationen und Kinderschminken einen abwechslungsreichen Sonntagnachmittag verbringen. Am Sonntagabend heizen die Blechstreet Boys die Stimmung an, bevor am Montag, dem 2. September die großartige Jubiläumskerwa beim traditionellen Kesselfleisch der Metzgerei Espig ab 17 Uhr und Musik rund um das Jahr 1969 durch Tony Nisio ab 18 Uhr stilecht ihren Ausklang finden wird.

Eine einzigartige Kombination wird am Montagvormittag, dem 2. September geboten: Während die "kleinen" und "großen" Kinder bei freiem Eintritt im Pfarrheim dem Bamberger Kasperlab 10 Uhr lauschen, sind alle Senioren über 65 Jahren zum Weißwurst-Frühstück ins Sportheim eingeladen - um eine Anmeldung unter Tel. 0951/9444415 bzw. bei poststelle@gemeinde-gundelsheim.de wird gebeten.

An allen vier Kirchweihtagen haben Kinder ihren Spaß bei den Fahrgeschäften von Paulus und Otto. Außerdem gibt es natürlich alkoholfreie Cocktails aus der "HaLT-Bar", Fischspezialitäten der Deusdorfer Mühle, Pizza & Gegrilltes, Biere der Brauerei Wagner, Merkendorf sowie Weine von Andreas Braun, Volkach.

Besucher, die mindestens drei Festabzeichen der letzten Jahre vorlegen können, erhalten als langjährige Unterstützer in diesem Jahr ein freies Seidla Festbier (oder eine alkoholfreie Alternative) am Ausschank. Die Gundelsheimer Kerwa lebt vom Engagement aller Mitwirkenden und freut sich über jede Unterstützung, so auch über jedes verkaufte Festabzeichen. Pfarrer Alexander Berberich und Bürgermeister Jonas Merzbacher freuen sich mit der Bürgerschaft über viele Gäste aus nah und fern und wünschen frohe sowie kurzweilige Stunden in Gundelsheim.

Andrea Spörlein