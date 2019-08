Kirchweih Großenseebach

Bald ist es wieder soweit: Seebacher Kerwa - fünfte Jahreszeit - Ausnahmezustand. Traditionell findet die Seebach oder die Seebier Kerwa (für Nichtfranken: Großenseebacher Kirchweih) in diesem Jahr von Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September statt. Traditionell gibt´s dann auch die ersten Karpfen im Jahr - die Aischgründer Spiegelkarpfen.

Für die richtige Einstimmung auf die Kerwa sorgt am Donnerstag um 9 Uhr Metzgermeister Werner Schorr mit einer fränkischen Schlachtschüssel in der FSV-Gaststätte. Um 18.30 messen sich dann die Spieler des FSV Großenseebach mit der 2. Mannschaft des FSV Erlangen-Bruck.

Am Freitag wird, nach dem Spiel der Altherrenmannschaft gegen die Spielvereinigung Heßdorf, um 19 Uhr die Kirchweih durch Bürgermeister Bernhard Seeberger eröffnet. Bei der Partynacht mit den Leutenbacher Musikanten gibt´s eine Mischung aus Blasmusik und ordentlicher Partypower.

Am Samstag ist die Muskelkraft der "Seebier Kerwaburschen" gefragt, der Kerwa-Baum muss neben dem Sportheim um 16 Uhr aufgestellt werden. Dieser wird natürlich bewacht, denn es soll "böse Nachbarsbuben" geben, die gerne den Baum schälen würden. Nach der schweißtreibenden Aktion wird dann ab 20 Uhr die Band "Edelherb" das Zelt aufmischen.

Nach Frühschoppen und Mittagessen am Sonntag sind die Fußballer gefordert, schließlich geht es beim Kirchweihspiel der 1. Mannschaft des FSV gegen BSC Erlangen und ein deutlicher FSV-Sieg zu Kirchweih käme da gerade recht. Bereits um 13 Uhr wird die 2. Mannschaft des FSV Großenseebach gegen die 2. Mannschaft der benachbarten 2. Mannschaft der Spielvereinigung Heßdorf die Fußballschuhe schnüren. Nach dem Spiel übernehmen um 17 Uhr die "Heckenmusikanten" mit gepflegter Blasmusik das Ruder im Festzelt.

Am Montag geht´s um 18 Uhr mit dem "Betz´n raustanzen" weiter und die Burschen können anschließend beim "Geeger rausschlogn" ihre Treffsicherheit beweisen. Mit "Six to Real" wird die diesjährige Kerwa schließlich ausklingen. Richard Sänger