Kirchweih Greuth

Der östlichste Ortsteil von Höchstadt feiert traditionell am Dreifaltigkeitssonntag sein Kirchweihfest. Um dieses Brauchtum weiterhin lebendig zu erhalten und zu pflegen, veranstaltet die Kerwagemeinschaft Greuth auch an diesem Wochenende wieder ihre Kirchweih. Am 1. Januar 1972 wurde Greuth mit seinem Ortsteil Förtschwind im Rahmen der Gebietsreform der Stadt Höchstadt zugeordnet. Von insgesamt 189 Einwohnern zählt die Kerwagemeinschaft 117 Mitglieder einschließlich Kinder. Mit einem erfahrenen Team und vielen Vereinsmitgliedern wird auch dieses Jahr die Kerwa organisiert.

Die Kerwagemeinschaft beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Feiern der Kirchweih, sondern sie bereichert das gesamte Jahr mit ihren Gemeinschaftsaktivitäten das Dorfleben von Greuth und Umgebung. Natürlich werden die Kirchweihfeste der Nachbarorte gemeinsam besucht, Ausflüge unternommen, eine Fackelwanderung und noch vieles mehr wird angeboten.

Alljährlich wird ein Teil des Festerlöses für einen guten Zweck gespendet (zum Beispiel Förderung der Kita-Ausstattung, Renovierung und Erhalt von Kulturdenkmälern, Ortsverschönerung und so weiter).

Mittelpunkt des Kirchweihgeschehens ist der Dorfplatz in der Mitte des Ortes. Die Kerwa beginnt am Samstag, 15. Juni, um 15.30 Uhr mit dem "Kerwasbaam aufstellen". Die "Blaskapelle Zentbechhofen" gibt den Burschen - einfach allen kräftigen Mannsbildern des Ortes - die nötige musikalische Unterstützung. Der Baam gehört zu den bedeutendsten Kirchweih-Symbolen und zeigt jedermann, dass hier im Ort Kerwa gefeiert wird. Ab 20 Uhr ist Party, Tanz und Stimmung mit der Gruppe "Die Gseea Wepsn" angesagt. In der Bar gibt "DJ Röhre" den Ton an.

Zu einer richtigen Kerwa gehört auch der Festgottesdienst. Dieser wird am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr an der Josefskapelle stattfinden. Ab 10.30 Uhr beginnt dann im Festzelt der traditionelle "Weißwurst-Frühschoppen". Die Blaskapelle Zentbechhofen sorgt dabei für die richtige Kerwastimmung. Am Nachmittag ab 14 Uhr ist Kerwasbetrieb wieder mit einem bestimmt tollen Kinderprogramm. Kaffee mit Krapfen und selbstgebackenen Kuchen lädt zum Genießen ein. Ab 16 Uhr sorgt Reinhard Eberlein musikalisch für beste Stimmung.

Am Montag, 17. Juni, beginnt der Festbetrieb um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Um 15 Uhr stellen die Greuther Kids zum ersten Mal ihren eigenen Kerwasbaam auf und ab 17 Uhr gibt es die weithin bekannten und begehrten "Greuther Salzknöchla". Zum Kerwasausklang spielen ab 18 Uhr die beliebten Stimmungskracher "Duo Con Brio".

An allen Tagen ist freier Eintritt und am Samstag und Montag ist Barbetrieb.

Für Speisen und Getränke, sowie für allerlei Spezialitäten sorgt an den Festtagen die Kerwagemeinschaft Greuth, die sich über viel Besuch aus nah und fern freut!Johanna Blum