Kirchweih Gerach

Am Freitag, 21. Juni, startet Gerach wieder seine Kirchweih - ein Termin, auf den nicht nur die Gemeinde ein ganzes Jahr lang sehnsüchtig wartet, sondern auch zahlreiche Gäste von nah und fern.

Es ist Sommer, es ist die Zeit der Kirchweihen. Wie schön ist es, bei einem traumhaften Wetter, Sonnenschein und ausgelassener Stimmung mit Freunden, Familie und Bekannten zusammenzusitzen und gemeinsam zu feiern.

Familiäres Programm

Eröffnet wird die Kirchweih um 17 Uhr mit dem Festbetrieb am Parkplatz vor der Laimbachtalhalle. Das erste Fass wird angestochen, dann steigt die Party. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernimmt der Ortskulturring Gerach. Der erste Höhepunkt der Kirchweih folgt gleich darauf um 18 Uhr - der Kirchweihbaum wird am Festplatz aufgestellt. Da heißt es dann, alle mit anpacken, dass der Baum bald aufrecht steht. Am nächsten Tag geht es gleich weiter mit einem sportlichen Kirchweih-Wochenende. Am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, findet ein Street Soccer Cup mit Integrationscup und Bambini-Lauf statt. Hier ist wahrlich die ganze Gemeinde auf den Beinen und garantiert eine ausgelassene Stimmung.

Feierlich wird es am Sonntag mit dem nächsten Höhepunkt der Kirchweih - die Kirchengemeinde lädt am 23. Juni um 9 Uhr zum Kirchweihfestgottesdienst in die Pfarrkirche alle Gläubigen herzlich ein. Weiter geht es am Kirchweihmontag mit dem Programm - es wird köstlich. An dem Tag bewirtet der Pfarrgemeinderat von 14 bis 17 Uhr im Hof der Gastwirtschaft "Kalla" die Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Köstliche Spezialitäten

Die einheimische Gastronomie bietet für das leibliche Wohl verschiedene fränkische Spezialitäten an. Zur Unterhaltung an allen Kirchweihtagen ist ein großer Vergnügungspark für Jung und Alt auf dem Parkplatz der Laimbachtalhalle aufgebaut.

Herzlich willkommen

Feiern Sie mit Gerach. Der Erste Bürgermeister Gerhard Ellner freut sich sehr auf diese Kirchweih: "Ich lade die Gesamtbevölkerung unserer Gemeinde und alle Gäste aus nah und fern herzlich zu unserem Kirchweihfest ein und wünsche harmonische und fröhliche Kirchweihtage in unserem schönen Gerach."