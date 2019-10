Kirchweih Gaustadt

Unter Federführung des Bürgervereins Gaustadt e.V. wird am Ochsenanger von Freitag, 4. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Zum allerletzten Mal am alten Standort werden dieses Jahr am Ochsenanger ein Festzelt, Vergnügungspark, Imbissstände, Fischbraterei, Losbuden und Stände mit allerlei Süßigkeiten vorhanden sein.

Der Bürgerverein Gaustadt e.V., die Schausteller, und der Festwirt Hausbräu Stegaurach laden herzlich zum Besuch der Vergnügungsbetriebe und des Festzeltes am Ochsenanger ein. Die Bürgervereinstombola und der Kauf eines Loses für 1 Euro sorgen dafür, dass das Brauchtum "Kirchweih in Gaustadt" noch lange erhalten bleibt. Die Gewinnquote wurde nochmals im Vergleich zu 2018 erhöht. Festprogramm Bereits am Freitagnachmittag beginnt die Kirchweih mit Festplatzbetrieb und einem Programm am Abend. Ab 19 Uhr findet im Zelt eine "80er/90er Jahre Party" statt mit DJ PTrus.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des großen Festumzuges, der sich ab 14 Uhr durch die Dr. Martinetstraße und durch die Gaustadter Hauptstrasse in Bewegung setzt.

Anschließend wird der Kirchweihbaum in der Heinrich- Semlinger-Straße von den Frauen und Männern der Bauhandwerkerzunft aufgestellt. Gegen 15.30 Uhr wird die Stadträtin (BuB) und 1. Vorsitzende des Bürgervereins, Daniela Reinfelder, die Kirchweih und die Tombola im Festzelt offiziell eröffnen. Den Festbieranstich wird wie immer ein Überraschungsgast vornehmen. Dazu gibt es Kirchweihstimmung mit der Blaskapelle Skt. Josef Gaustadt. Ab 19 Uhr findet im Zelt die große "Rockparty" statt mit DJ Mäces.

Am Sonntag findet der Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef mit den Fahnenabordnungen der Gaustadter Vereine statt.

Am Montag ab 14 Uhr ist im Festzelt Seniorennachmittag, dazu sind alle Gaustadter Bürgerinnen (ab 60 Jahren) und Bürger (ab 65 Jahren) herzlich eingeladen. Hahnenschlag hat große Tradition und findet gleich zweimal statt, um 10 Uhr bei der djk Gaustadt im Hüttla und um 17 Uhr bei den Hoferschützen im Schützenhaus. Wir freuen uns auf jede Besucherin und jeden Besucher und heißen alle herzlich Willkommen, das gilt auch unseren zahlreichen Gästen aus dem nahen und fernen Ausland!

Daniela Reinfelder, Stadträtin und 1. Vorsitzende des Bürgervereins Gaustadt wünscht allen Gästen eine fröhliche und friedvolle Kerwa.