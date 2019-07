Kirchweih Gartenstadt

Zum 66. Mal feiert Gartenstadt seine Kirchweih und verspricht auch dieses Jahr wieder ein vielseitiges Programm. Was auf keinen Fall dieses Jahr wieder fehlen darf, ist das berühmte Radrennen zur Kirchweih, das jedes Jahr rund um den Gartenstädter Markt am Kirchweihsamstag veranstaltet wird. Auch die jungen Gartenstädter haben dieses Jahr wieder ihren großen Auftritt: Die Kinder fahren bei zwei Bobby-Car-Rennen um ihren großen Sieg - einen echten Pokal.

Das ist alles auf der Kerwa geboten

Los geht es am Freitag, 2. August. Um 14 Uhr eröffnen die Fahrgeschäfte und abends ist dann Kirchweihstart. Um 17 Uhr stellt die Freiwillige Feuerwehr Bamberg, Löschgruppe 1, den Baum zwischen Berliner Ring, Memmelsdorfer Straße und Seehofstraße auf. Die Don Bosco Musikanten werden für die musikalische Umrahmung sorgen. Anschließend verteilen die Geistlichen Freikarten an die Kinder für die Fahrgeschäfte. Um 19.30 Uhr ist dann offizielle Eröffnung der Gartenstädter Kirchweih im Festzelt im Innenhof der Kunigundenschule mit Bieranstich durch Polizeidirektor Thomas Lehmann. Livemusik bietet die Band "City Rockers".

Der Samstag startet um 13 Uhr mit dem Festbetrieb. Um 14 Uhr eröffnet der Bürgerverein die Tombola - der Lospreis beträgt gerade mal 50 Cent. Um 15 Uhr startet dann das Radrennen. Los geht es mit den Senioren 2/3/4-Radrennen um den 36. Bürgermeister-Dr. Schleyer-Gedächtnispreis. Um ca. 16 Uhr geht es weiter mit dem Hobby-Rennen um den 18. Pfarrer-Kupfer-Gedächtnispreis. Um ca. 16.35 Uhr starten die Kleinen mit dem 17. Bobby-Car-Rennen und fahren zwei Rennen. Der Höhepunkt des Radrennens ist um ca. 16.55 Uhr - das Elite-Rennen KT und A-/B-/C-Klasse um den 58. Josef-Dennstädt-Gedächtnispreis. Ab 19.30 Uhr spielt die Liveband "Dochrinna" und macht zum Kirchweihabend ordentlich Stimmung.

Das 17. Bobby-Car-Rennen findet am Kirchweih-Samstag ab ca. 16.35 Uhr statt - die Startnummernvergabe ist bereits ab 15.30 Uhr am Gartenstädter Markt gegenüber der Hubertus-Apotheke. Das Rennen ist in zwei Altersklassen unterteilt. Mitmachen können alle ab 6 Jahren. Mitzubringen ist ein eigenes Bobby-Car mit Reifen in Originalgröße. Anmelden kann man sich unter 0951/20850860.

Der Sonntag startet festlich: Um 10 Uhr finden in St. Kunigund und der Auferstehungskirche die Festgottesdienste mit dem Trompetenensemble "Trumpet Voluntary" statt. Im Anschluss an die Gottesdienste findet der traditionelle gemeinsame Gottesdienstabschluss im Festzelt der Kunigundenschule statt. Die Pfarrgemeinden St. Kunigund und Auferstehungskirche verkaufen Weißwürste. Um 13 Uhr startet dann der Festbetrieb und um 14 Uhr die zweite Runde der Bürgervereins-Tombola. Ab 14.30 Uhr gibt"s Kaffee, Kuchen und Krapfen im Festzelt. Ab 18 Uhr spielt traditionelle Livemusik. Am Montag startet der Kirchweihbetrieb um 14 Uhr. Es ist Familiennachmittag - das heißt, für die Gäste gelten verbilligte Preise. Ab 19 Uhr ist dann großer Kirchweih-Schlussabend mit der Live-Band "Ellertal-Rebellen". Die Bürgervereins-Tombola Die Tombola steht unter dem Motto "Gewinnen und dabei wertvolle Hilfe leisten". Mit dem Kauf der Lospreise können die Teilnehmer den Bürgerverein Gartenstadt unterstützen. Viele Hauptpreise warten - Flachbildfernseher, Fahrräder, Haushaltsgeräte und viele weitere.

Der Erlös der Tombola wird an die Kindergärten, Schulen, sozialen Einrichtungen, Vereine und Verbände des Stadtteils gespendet. Durch die Tombola kommen jedes Jahr mehrere tausend Euro zu Gute.

Die Losbude hat am Samstag und Sonntag um 14 Uhr geöffnet. Lukas Pitule