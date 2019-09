Kirchweih Förtschwind

Am kommenden Wochenende lädt die Kerwagemeinschaft von Förtschwind, dem fast 100 Einwohner zählenden und östlichsten Stadtteil von Höchstadt, wieder zu ihrer traditionellen Kirchweih ein. Von Freitag bis Montag wird im kleinen Ort groß gefeiert!

"Die Stadelhofner" machen diesmal mit Schlagern, Blasmusik und Show ordentlich Stimmung und sorgen am Freitag, 6. September, um 19 Uhr für einen stimmungsvollen Auftakt der diesjährigen Kerwa.

Am Samstag, 7. September, beginnt um 19 Uhr dann das beliebte Weinfest. Ab 19.30 Uhr lädt die Gruppe "Scheinheilig" auf der Bühne zur Party ein und zaubert so Kerwastimmung pur ins Festzelt.

"Förtschwinder Festpiele" am Sonntag

Am Sonntag, 8. September, beginnen nach Kaffee mit Kuchen, Torten und Krapfen pünktlich um 14 Uhr die berühmten "Förtschwinder Festspiele". Sind wir gespannt, was den Kerwasburschen nach dem Fischerstechen, dem Fischerziehen - das 2015 wegen Wassermangel geboren wurde - dem Fischerspritzen, dem Einhornrennen und dem Schubkarrenschieben übers Wasser nun in diesem Jahr so einfällt. Das wird aber vorher auf keinen Fall verraten - höchste Geheimhaltungsstufe!

Die "Förtschwinder Festspiele 2019" verbreiten bestimmt genau so viel Stimmung und Spaß wie damals das Fischerstechen. Sind wir einfach gespannt auf das, was da kommt! "Wir arbeiten auch an einem Ersatzprogramm, sollte der Wasserstand zu niedrig sein", verrät Christian Spindler, einer der Organisatoren. Der Siegerpokal ging im letzten Jahr an das Team von Förtschwind. Ja, Sieger gibt es bei den Förtschwinder Festspielen allemal!

Zwiebelkuchen und Livemusik am Montag

Am Montag, 9. September, wird es ab 14 Uhr dann richtig gemütlich: Bei Kaffee, Kuchen und Krapfen sitzen die Förtschwinder und ihre hoffentlich zahlreichen Besucher vergnügt und gut gelaunt beinander. Ab 17 Uhr zieht der Duft nach leckerem Zwiebelkuchen - von Frauen und Männern des Ortes im Steinbackofen selbst frisch und knusprig gebacken - übers ganze Kerwagelände. Abends ab 18.30 Uhr sind dann die Aischtaler Knutschbären an der Reihe und sorgen garantiert für gute Kerwastimmung.

Für das leibliche Wohl der Besucher haben die Förtschwinder wie immer hervorragend gesorgt. Aber irgendwann geht auch die schönste Kerwa zu Ende. Die Kerwagemeinschaft lädt alle Freunde aus nah und fern zu diesen vier bunten Tagen herzlich ein. Übrigens kann an allen Tagen das Festzelt beheizt werden - denn man weiß ja nie!

Rückblick auf die Geschichte der Region

Der Ortsname - 1109 im Stiftungsbrief des Klosters St. Jakob erstmals erwähnt - weist auf die fränkische Staatskolonisation des 9./10. Jahrhunderts, die Einbeziehung höriger Wenden in den Hofverband eines Fort (der Name der Förtsche begegnet einem häufig im Obermaingebiet).

Der Ort gehörte kirchlich zur Pfarrei Schnaid und wurde erst nach Bildung der Pfarrei Zentbechhofen zu dieser gezogen. Das Kloster Schlüsselau besaß hier ein Lehen und auch das Bamberger Domkapitel besaß einen Gülthof mit beträchtlicher Schäferei, den es 1710 aus dem Besitz des Grafen von Wolffsthal erworben hatte.

Der größte Grundherr aber waren die Herren von Stiebar, die 1738 ihre Rechte an Friedrich Karl von Schönborn für 7602 fl. verkauften. Die Grafen von Schönborn übten in der Folgezeit die Dorfherrschaft und die Vogtei aus, während die Hohe Gerichtsbarkeit der Zent Bechhofen unterstand. Weitere Infos gibt´s unter ww.foertschwind.de

Johanna Blum