Kirchweih Falkendorf

Die Wiese vor der Hessenmühle wird für ein Wochenende wieder zum bunten Rummelplatz: Die Freiwillige Feuerwehr Falkendorf richtet dort bereits seit Jahrzehnten die Kirchweih in Falkendorf mit großem Erfolg aus - nun ist es endlich wieder soweit. Erster Knaller im Aurachtaler Ortsteil ist die Oktoberfest-Party am Freitag, 13.September um 19.30 Uhr mit den "Moonlights". Alle Besucher mit Box´l oder Dirndl erhalten ein Freigetränk! Die fränkische Kultband mischt seit Jahren Bierzelte in Franken auf und die Musiker um "Chef" Roland wissen, worauf es ankommt, um eine richtige Partystimmung zu entfachen.

Gelebte Traditionen am Samstag

Nach der Partynacht sind am Samstagnachmittag, 14. September, die Ortsburschen und -mädels beim Baumholen gefordert. Einer jahrelangen Tradition folgend wird der Baum durchs Dorf gefahren, denn eine Reihe von Einwohnern zeigt sich recht großzügig, wenn vor ihrem Haus freche Kerwalieder gesungen werden und auch die "Miniortsburschen & -madle" stellen mit Unterstützung der Papas um 14.30 Uhr einen eigenen Baum auf.

Um 15 Uhr werden dann die großen Ortsburschen ihren Baum aufstellen und es gibt die ersten frischen Kerwa-Küchle. Danach bezieht die Baumwache unweit des Baumes ihr Quartier, damit mögliche Frevler keine Chance haben. Party, die zweite: Dieses Mal sind es "Die Gaudif ranken", die dafür sorgen, dass am Samstag ab 19 Uhr das Zelt bebt.

Tauziehen und Siegerehrung am Sonntag

Spannend beginnt der Sonntag, 15. September, wenn ab 9.30 Uhr beim Feuerwehr-Tauziehen die Nachbarwehren und Ortsvereine ihre Kräfte messen. In den letzten Jahren waren die Gastgeber selbst meist nicht sehr erfolgreich bei der Kraftprobe, ihnen steckten noch die vorausgegangenen Nächte in den Gliedern. "Wir überlassen unseren Gästen gerne die ersten Plätze und damit die Pokale", wird immer augenzwinkernd vorgeschoben, denn bekanntlich schicken die Nachbarwehren traditionell ihre stärksten Männer ins Rennen.

Leckere Weißwürste beim Frühschoppen

Bei der Siegerehrung und dem gemütlichen Weißwurst-Frühschoppen sorgen die "Schwerverbrecher" für Stimmung im Festzelt. Da lockt dann auch bereits der Duft des fränkischen Mittagstisches, den das Team um den Großenseebacher Werner Schorr zubereitet. In der Zwischenzeit wurde auch die Bar umfunktioniert und statt exotischer Mixgetränke wartet ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbuffet auf die Gäste - für die richtige Musik sorgen "Bernd & Bine". Der Sonntagnachmittag wird meist dazu benutzt, Freunde, Bekannte und Nachbarn zu einem gemütlichen Plausch zu treffen und die hausgemachten Kuchen, Torten und Küchle der Feuerwehrdamen zu probieren.

Musikalischer Ausklang der Kirchweih

Da es seit einigen Jahren keinen Kirchweihmontag mehr gibt, findet das Betzen raustanzen schon Sonntag um 19 Uhr statt. Dazu werden "Bernd & Bine" spielen und die Kirchweih allmählich ausklingen lassen. Am nächsten Tag beginnt das große Aufräumen, das gesamte Dorf hilft zusammen und zwei Tage nach der Kirchweih sind alle Spuren beseitigt. Die Feuerwehrleute und die fleißigen Helfer werden dann Montagabend im Gasthaus feiern, und sich nach dem anstrengenden Wochenende auch mal bedienen lassen.Richard Sänger