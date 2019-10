Kirchweih Eggolsheim

Der Kirchweihgottesdienst in der St. Martinskirche am Sonntag um 9.30 Uhr wird vom Kirchenchor musikalisch umrahmt, um 17 Uhr findet die Kirchweih-Vesper statt. Bei der letzten großen Kirchweih in der Region im Jahreskreis werden den Besuchern von Freitag bis Dienstag ein überaus buntes und vielfältiges Programm mit geselligen Veranstaltungen, Brauchtumspflege und dem üblichen Kerwarummel geboten.

Am Samstag wird wieder gegen 15 Uhr ein prächtiger Kirchweihbaum von den kräftigen Burschen in der Dorfmitte neben dem Kriegerdenkmal am alten Rathaus aufgestellt. Die Kerwasburschen werden dazu begleitet vom Musikverein, der Bürgermeister Claus Schwarzmann wird den Tross mit einem Fass Bier auf der Schubkarre anführen. In der Zeit zwischen 14 und 16.30 ist während des Spektakels die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt.

Ein weiterer alter Kerwabrauch, der "Betzentanz", wird am Sonntag im Festzelt am Schwedengraben aufgeführt. Um 14 Uhr ziehen die Burschen los, um ihre Tanzpartnerinnen von zuhause abzuholen. Voraus die Festkapelle mit zünftiger Blasmusik, werden die jungen Frauen und Burschen zum Festzelt am Schwedengraben geleitet. Dort findet um 15 Uhr das Betzenaustanzen der jungen Tanzpaare statt.

Im beheizten Festzelt am "Schwedengraben" ist an allen Tagen Live-Musik mit attraktiven Bands. Die Mitglieder des Jugendtreffs "Faulenzer" haben alles bestens organisiert. Bereits am Freitag spielt ab 21:30 Uhr zum Auftakt "Lausch Rausch". Am Samstag tritt ebenfalls ab 21.30 Uhr "Audiocrime" auf die Bühne, am Sonntag gibt es ab 10.00 Uhr einen Frühschoppen mit "Holzphobie". Abends spielt dann ab 18.00 Uhr "X-Large", am Montag ab 19:00 Uhr tritt "Blechhulza" auf. In Eggolsheim ist es seit vielen Jahren Tradition, dass die Fahrgeschäfte, die in der eigens dafür gesperrten Hartmannstraße aufgebaut sind, am Dienstagnachmittag einen Familientag mit verbilligten Preisen anbieten. Mathias Erlwein