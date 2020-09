Kirchweih Ebensfeld

Die erstmals um 800 erwähnte fränkische Siedlung Ebensfeld gehörte einst zu den reichen Besitztümern des Benediktinerklosters Michelsberg in Bamberg. Die Geschichte der Pfarrkirche Maria Verkündigung lässt sich bis zurück ins 13. Jahrhundert verfolgen. Romanische und gotische Vorgängerbauten fielen immer wieder zerstörerischen Kriegshandlungen zum Opfer.

Ausbau der Kirche

Die um 1700 neu erbaute barocke Kirche von dem Bamberger Baumeister Andreas Reinthaler war gegen Ende des 19. Jahrhunderts für die wachsende Gemeinde Ebensfeld zu klein geworden. So entschloss man sich, um einen Abriss der Kirche zu umgehen, das Langhaus in nördliche Richtung zu erweitern und einen neuen Chorraum im Westen anzubauen. 1912 war die Kirche in ihrer heutigen doch ungewöhnlichen Form fertiggestellt. Die Kirche wirkt durch die Erweiterung des Kirchenraums nun wie eine Saalkirche, die zentral von einer Säule gestützt wird.

Mit Stuck verziertes Kassettengewölbe

Die barocke Innenausstattung der Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert blieb vollständig erhalten. Die Deckengemälde im hellgrünen mit Stuck verzierten Kassettengewölbe entstanden erst während der 1940er Jahre. Hierbei sticht besonders das große Fresko "Die Himmelfahrt Mariens" hervor. Das vom deutschen Landschaftsmaler, Kirchen- und Historienmaler sowie Stuckateur Fritz Bayerlein während des Zweiten Weltkriegs geschaffene Werk erinnert an den Turmbau zu Babel; darüber erhebt sich Maria auf einer Wolke. Ein mutiges und deutliches christliches Zeichen für alle Zeiten und besonders gegen den damals herrschenden Nationalsozialismus, dass eine Erhebung des Menschen zum "Herrn der Welt" grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist. Das Heil für die Menschen kann nur von Gott kommen.