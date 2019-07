Kirchweih Ebelsbach

Ebelsbach feiert am Wochenede wieder traditionell seine Kirchweih. Die Freiwillige Feuerwehr Ebelsbach eröffnet die Feierlichkeiten und lädt bereits am Freitag, 19. Juli, zum "Kirchweih Opening" ein. Ab 18 Uhr herrscht Festbetrieb im Hof des Feuerwehrhauses und ab 20 Uhr sorgt Entertainer Sebastian Wilhelm für Musik und Unterhaltung. Am Kirchweihsamstag, 20. Juli, um 11 Uhr, gibt es das Orgelkonzert "Auf der Arche Noah" für die Kinder in der Pfarrkirche Ebelsbach, der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 21. Juli, findet dann der katholische Festgottesdienst mit musikalischer Untermalung um 10 Uhr in der Pfarrkirche statt. Ebenfalls um 10 Uhr feiern die evangelischen Christen in der Schlosskapelle ihren Kirchweihgottesdienst. Ab 14 Uhr gibt es im Innenhof der Pfarrkirche St. Maria Magdalena einen Kirchweih-Kaffee sowie ab 18 Uhr eine Kirchweihvesper in der Kapelle. Um 19 Uhr findet darüber hinaus eine Abendmesse statt.

Am Kirchweih-Montag, 22. Juli, von 19 bis circa 24 Uhr findet der legendäre Biergartentanz im Klosterhof in Ebelsbach statt. Mittlerweile ein fester Termin für Tanzfreudige mit Live-Bands im Garten des Klosterhofes, die wie jedes Jahr für Stimmung sorgen werden.

Kirchweihfestlichkeiten bieten auch immer eine gute Möglichkeit, den Ort und die Umgebung kennenzulernen. Durch die zentrale Lage direkt an der B26 und der Auffahrt zur A70 von Bamberg nach Schweinfurt ist Ebelsbach auf schnellen Wegen zu erreichen. Wer gerne in der ursprünglichen Natur des Maintals unterwegs ist, ist hier richtig.