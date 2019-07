Kirchweih Döbertengrund

Grüß Gott im Döbertengrund: Wer sich nach Weisbrem, Gößmitz oder Serkendorf begibt, merkt bereits an der Ortseingangstafel, dass er sich hier wohl fühlen kann. Und auch in diesem Jahr lädt der Döbertengrund am 14. Juli wieder traditionell zum Kirchweihfest ein.

Geschichtlicher Hintergrund

Die drei Ortschaften Weisbrem, Gößmitz und Serkendorf liegen im oberen Lautergrund, im sogenannten Döbertental, und bildeten dort zusammen die frühere Gemeinde Serkendorf. Die Ortschaften liegen in einem engen Tal und sind rings von Bergen umgeben. Durch das Tal fließt das kleine Bächlein "Döberten". Es entspringt außerhalb von Serkendorf mit mehreren kleinen Nebenquellen. Im Januar 1978 wurde die Gemeinde Serkendorf zur Stadt Staffelstein eingegliedert. Aus der früheren eigenständigen Gemeinde Serkendorf steht noch das Gemeindehaus in Gößmitz. Serkendorf ist der größte der drei Orte im Döbertengrund. Hier befindet sich die Kapelle, die im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht: die St.-Marien-Kapelle.

1925 riefen Männer aus Serkendorf den Kapellenbauverein ins Leben. Architekt Lutz aus Bamberg fertigte den Plan. Am 9. Oktober 1927 wurde das kleine Gotteshaus von Pfarrer Gütlein im Rahmen eines Festaktes feierlich geweiht. Bis 1977 feierte man getrennt Kirchweih, denn Weisbrem und Gößmitz feierten Kirchweih ohne Kirche im Juli, Serkendorf hatte eine Kapelle, aber keine Gastwirtschaft und feierte im Oktober.

Am Sonntag, 14. Juli, findet ein Kirchweihfestgottesdienst in der Serkendorfer Marienkapelle "Beata Maria Virgine Selige Jungfrau Maria" statt.