Kirchweih Döbertengrund

Zum Döbertengrund gehören die Ortschaften Weisbrem, Gößmitz und Serkendorf. Die Ortschaften liegen in einem engen Tal und sind rings von Bergen umgeben. Durch das Tal fließt der kleine Bach "Döberten", welcher außerhalb von Serkendorf entspringt. Im Januar 1978 wurde die Gemeinde Serkendorf zur Stadt Staffelstein eingegliedert.

Die Gesamtansicht von Weisbrem lässt die idyllische Lage des Dörfchen erahnen. Seit vielen Jahren lädt die Gastwirtschaft und ehemalige Brauerei Dinkel den Wanderer zur Einkehr ein. Von Donnerstag, 9. Juli, bis Montag, 13. Juli werden dort die Gäste mit zahlreichen Kirchweihspezialitäten verwöhnt.

Wie bei Weisbrem ist auch der Ortsname Gößmitz wohl slavischen Ursprungs. 1256 wird der kleine Ort im oberen Döbertengrund als "Gostmecz" bezeichnet, weshalb es bisweilen mit dem slavischen Personennamen "Gostim" in Verbindung gebracht wurde. Aus der früheren eigenständigen Gemeinde Serkendorf steht heute noch das Gemeindehaus in Gößmitz. In Serkendorf, dem größten der drei Lautergrundorte befindet sich seit nunmehr 92 Jahren die Kapelle Beata Maria Virgine, Selige Jungfrau Maria.

Auf Wunsch der Einwohner im Lautergrund zeigt das Altarbild in der Serkendorfer Kapelle nicht wie ursprünglich vorgesehen die "Schmerzensmutter", sondern die "Himmelskönigin". 1925 riefen Männer aus Serkendorf den Kapellenbauverein ins Leben. Architekt Lutz aus Bamberg fertigte den Plan.

Im Oktober 1925 konnte der Rohbau eingedeckt und das Kreuz aufgerichtet werden. Trotz vieler Eigenleistungen und unentgeltlicher Bereitstellung von Baumaterial, beliefen sich die Ausgaben im ersten Jahr auf fast 3000 Mark. 1927 erfolgten die Innenarbeiten und die Ausstattung, viele Eigenleistungen und Sachspenden waren hierfür notwendig.

Am 9. Oktober 1927 vollzog Pfarrer Gütlein die Einweihung der Marienkapelle.