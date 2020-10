Kirchweih Cortendorf

Der Altort Cortendorf, nördlich unterhalb der Veste zwischen dem Hahnflussknie und Festungsberg gelegen, erstreckte sich im Bereich der heutigen westlichen Waldsachsener Straße bis zur Abzweigung des Denkmalweges, bei dem es sich ebenfalls um eine Altstraße handelt.

Zum Altstraßensystem gehören auch die Schulstraße, Baumgartenweg und Fischersleite. Der Bausenbergweg ist ein ausgebauter Feldweg. Die im Bogen von der neuen Adolf-Waldrich-Straße nach Norden zur Waldsachsener führende und dann als Stich endende Straße stellt die alte Nordgrenze des Dorfes dar. Im Hahnflussknie entstand die Maschinenfabrik Langenstein und Schemann. Ein zweiter Siedlungsbereich der Gemarkung Cortendorf besteht heute noch in seinen alten, schon auf dem Urkataster gezeigten Grenzen direkt nördlich der Itz am alten Übergang der Rosenauer Straße, dessen Ortsende das ehemalige Wirtshaus einnimmt.

Zwischen Rosenauer Straße und Itz entstand die Brauerei Scheidmantel. Cortendorf ist ein alter Industriestandort. Die Brauerei Scheidmantel hat ihren Ursprung in einem Brauhaus an der Itz von 1834 und wurde 1998 geschlossen. Julius Griesbach eröffnete 1890 die Porzellanfabrik Cortendorf, die ebenfalls an der Itz lag und 1973 von der Porzellanfabrik W. Goebel übernommen wurde. Die im Jahr 1863 am Hahnfluss von Louis Langenstein und Ludwig Schemann gegründete Cortendorfer Eisengießerei und Maschinenfabrik existiert heute noch mit als LASCO Umformtechnik.

Im Kopialbuch der Propstei Coburg des Benediktinerklosters Saalfeld, das im Staatsarchiv Coburg aufbewahrt wird, befindet sich eine Abschrift einer Urkunde aus dem Jahr 1075. Mit ihr erhielt die Coburger Kirche durch den Würzburger Bischof Adelbero pfarrliche Rechte unter anderem für den Ort "Kurtindorff". Die zweite Erwähnung folgte 1225 im Rahmen der gütlichen Beilegung eines Rechtsstreits. Das Dorf gehörte zum Kirchspiel der Pfarrei Seidmannsdorf und wurde 1838 nach St. Moriz eingepfarrt.

Ein eigenes Schulhaus wurde am 10. April 1907 eingeweiht, es beherbergt seit 1978 die staatliche Wirtschaftsschule.