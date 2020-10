Kirchweih Burgpreppach

Burgpreppach, ein Markt im unterfränkischen Landkreis Haßberge, feiert seine Kirchweih.

Der frühere Name war "Breitbach", und die genaue Gründungszeit nicht bekannt. Sicher ist, dass die Ritterfamilie der Flieger ("Flyger") aus Haßfurt zwischen 1258 und 1267 mehrmals urkundlich als Besitzer bezeugt ist. 1340 verkaufte dann ein Ritter Theoderich Flieger Breitbach an den Ritter Otto Fuchs von Suntheim. So kam die Familie Fuchs nach Burgpreppach.

Bauherr des Schlosses war Reichsfreiherr Johann Philipp Fuchs von Bimbach und Dornheim zu Burgpreppach. Das Schloss ist in seinem Innenausbau nie fertig geworden, da der Siebenjährige Krieg, die Napoleonischen Kriege und die Mediatisierung des Hochstifts Würzburg große wirtschaftliche Einbußen für die Schlossherrschaft brachten. Reichsfreiherr Ludwig Reinhold Fuchs von Bimbach und Dornheim war der letzte evangelische Fuchs, der am 1. August 1704 in der evangelischen Kirche von Burgpreppach beigesetzt wurde. Sein Sohn trat zum katholischen Glauben über und ließ für die Familie und die Beamten die Schlosskapelle erbauen und legte so den katholischen Schlossbezirk und damit die Grundlage für die heutige katholische Gemeinde fest. Die katholische Kirche St. Konrad von Parzham wurde 1934 erbaut. Konrad von Parzham war ein Laienbruder aus dem Kapuzinerorden. Er wurde 1934 heiliggesprochen.

Kleine Gesten machten ihn zum großen Heiligen. Er gilt als Schutzheiliger der Pförtner, katholischen Burschenvereine sowie als Helfer in allen Nöten.

Kirchweihgottesdienst

Die Messfeier zum Kirchweihgottesdienst in Burgpreppach findet am Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr in der St. Konrad von Parzham Kirche statt.