Kirchweih Burghaslach

Die Kerwa, auch Kirchweih oder Kirchweihfest genannt, wird seit dem Mittelalter als religiöses Fest anlässlich der Weihe einer christlichen Kirche gefeiert. So auch in Burghaslach. Aber neben den zwei Festgottesdiensten kommt natürlich auch das weltliche Feiern nicht zu kurz! Bereits am Mittwoch, 28. August, beginnt das bunte Kirchweihtreiben und bis einschließlich Montag, 3. September, herrscht in Burghaslach der freudige Ausnahmezustand.

Erster Bürgermeister Armin Luther selbst lädt nicht nur seine Hosler recht herzlich dazu ein, sondern freut sich über alle Gäste von nah und fern. Sein besonderer Dank geht wie immer an Anne und Richard Twardzik für die Gesamtorganisation, aber auch an die vielen Vereine, die auch dieses Jahr den Ausschank und die Küche übernehmen.

Traditionelles Programm

Das Programm findet in gewohnter Tradition statt. Es beginnt mit den leckeren Kirchweihspezialitäten in den Gaststätten: Schlachtschüssel gibt´s bereits am Mittwoch. Am Donnerstag lässt man sich ab 10 Uhr die Schlachtschüssel dann auch bei der Hausmetzgerei Brater schmecken.

Am Freitag Abend findet der Rockabend in der TSV-Halle mit beliebten Band "One Last Sunset" statt, was Rocken ohne Ende bedeutet. Von 17 bis 18 Uhr ist Nostalgiestunde bei den Fahrgeschäften angesagt, wobei jede Fahrt dann nur einen Euro kostet. Um 18.30 Uhr findet das Fußballspiel der B-Klasse TSV Burghaslach 2 gegen den SV Wachenroth 2 statt.

Am Samstag um 14 Uhr wird der Kirchweihbaum aufgestellt - dabei gibt's wie immer kostenlos Fanta für die Kinder. Dem Bieranstich durch den ersten Bürgermeister Armin Luther folgt dann bunter Kirchweihbetrieb mit der altbekannten Kapelle "Drei Franken-Eck".

Das Kreisklassen Derby: TSV Burghaslach gegen SV Wachenroth um 17.30 Uhr sollten die Sportbegeisterten nicht versäumen! Festzeltgaudi herrscht wieder ab 20 Uhr und die bekannte Spitzenband "Dochrinna" bringt das Zelt zum Beben.

Weiter geht es am Sonntag mit dem Festgottesdienst in St. Ägidius mit dem Posaunenchor Burghaslach und dem Auftritt der Volkstanzgruppe Gleißenberg um 13 Uhr. Der festliche Kirchweihumzug der Ortsburschen und -madli und der Vereine mit Oldtimertraktoren - einer der Höhepunkte der Hosler Kerwa - startet um 13.30 Uhr. Die "Blaskapelle Obersteinbach" bringt dann die rechte Kerwastimmung ins Zelt und fast zeitgleich ab 14 Uhr beginnt das Bürgerschießen im Schützenhaus.

Um 18 Uhr ist das Ausschießen des Bürgermeisterpokals: Wer dem Schuss des Bürgermeisters am nächsten ist, erhält beim Frühschoppen am Montag den gestifteten Pokal. Ab 20 Uhr sorgt im Festzelt das Duo "Tequila" für Stimmung und Gaudi.

Am Montag um 9.30 Uhr trifft man sich wieder zum Festgottesdienst in St. Ägidius, den Regionalbischof i.R. Christian Schmidt, der frühere Pfarrer von Kleinweisach, hält. Zum Weißwurstfrühschoppen spielt Wolfgang Bodenschatz auf.

Neu ist dieses Jahr der Montagnachmittag: Unter dem Motto "Wir in Burghaslach - Alt und Jung - Erinnern, Zuhören, Plaudern" ist dieser Nachmittag speziell für die älteren Mitbürger gedacht. Weil ihnen oft die Musik im Festzelt zu laut ist und sie sich nicht unterhalten können, schweigt die Musik. Jeder Senior wird zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Die Seniorenbeauftragte und dritte Bürgermeisterin Ruth Finster und der erste Bürgermeister Armin Luther eröffnen den Nachmittag, zudem wollen sie wissen lassen: Es sind Bürger jeden Alters da und man kann ungezwungen plaudern.

Senioren-Nachmittag für alle

In der Kegelbahn können ab 14 Uhr die Bürger kegeln und um 20 Uhr spielen die "Calimeros" im Zelt auf bis um 22 Uhr das große "Brillant-Feuerwerk", das wie immer von den Geschäftsleuten gesponsert wird, langsam das Ende der Hosler Kerwa mit lautem Böllerknall ankündigt.

"Wir dürfen auch dieses Jahr wieder einen der größten Kerwa sumzüge im Landkreis erwarten und seit vielen Wochen sind unsere 84 Kerwasmadli und -burschen aktiv bei der Arbeit. Unsere junge Generation ist für die Veranstaltungshöhepunkte, das Aufstellen der Kerwasfichte, den Zeltaufbau und Abbau, das Schmücken des Festzelts und den Kerwasumzug verantwortlich. Hierfür ein ganz großes Dankeschön!", so der stolze Bürgermeister.

Für die Kinder steht am Festplatz wie immer ein großer Vergnügungspark bereit. Wenn dann am Montag Abend die Kerwa zu Ende geht, gibt es für alle Feierlustigen, die noch immer nicht genug haben einen Tipp: Der Ortsteil Fürstenforst feiert seine Kerwa am Dienstag, 3. September und so können Mann und Frau, Jung und Alt, sich frohgemut anschließen und weiter vergnügen. Bürgermeister und Gemeinderat sowie alle Hoseler freuen sich auf zahlreichen Besuch! Johanna Blum