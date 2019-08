Kirchweih Breitengüßbach

Für die Kerwa ist in der Bachgasse und Austraße ein großer Vergnügungspark aufgebaut und bietet mit vielen Fahrgeschäften und Vergnügungsmöglichkeiten für alle.

Sonntags und montags bewirtet die katholische Kirchengemeinde ihre Gäste mit hausgebackenem Kuchen und anderen Leckereien jeweils ab 14 Uhr im Pfarrgarten.

Die Mitglieder der Basketballabteilung bereichern inzwischen seit 30 Jahren durch den traditionellen Pizzaverkauf und den Basketballkorb das Angebot auf dem Kirchweihplatz.

Mittelpunkt des Kirchweihfestes ist jedoch die Pfarrkirche St. Leonhard mit dem Pfarrzentrum.

In Breitengüßbach sind die traditionellen Kirchweihbräuche erhalten geblieben.

Bereits am Freitag, 9. August 2019, um 18 Uhr wird der Kirchweihbaum mit Marschmusik von der Bahnhofstraße zur Ortsmitte geleitet und von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Brei-tengüßbach aufgestellt.

Die Bewirtung mit Fassbier und Grillspezialitäten übernimmt in diesem Jahr die Junge Union zusammen mit dem CSU-Ortsverband Breitengüßbach.

Mittelpunkt der Kirchweih ist der Festgottesdienst am Sonntag, den 11. August 2019, um 09:30 Uhr, der zum Gedenken an den Stifter der Pfarrei, Johannes Nassach gehalten wird. Die Kirchenparade zu diesem Festgottesdienst beginnt um 09:25 Uhr in der Bachgasse bei der Gastwirtschaft Brauerei Hümmer. Die Mitglieder des Gemeinde-, Kirchen- und Pfarrgemeinderates sowie die Fahnenabordnung der Ortsvereine sind dazu eingeladen.

Die 1. Fußballmannschaft des TSV Breitengüßbach bietet ihren Zuschauern am Kirchweihsamstag eine Spitzenbegegnung in ihrem Heimspiel in der Bezirksliga Ofr. West gegen den Meisterschaftsanwärter SV Merkendorf. Anstoß ist um 16 Uhr. Gleichzeitig lädt die Fußballabteilung auch zur Nachkirchweih rund um die Sportanlage am darauffolgenden Donnerstag ein.

Am Kirchweihmontag, 12. August 2019, finden rund um die Kirche ein großer Kinderflohmarkt im Rahmen des Ferienprogrammes (13-16 Uhr), der Kinderbasketballfreiwurfwettbewerb "König der Kerwa" (16 Uhr) sowie das traditionelle Geißbockrennen statt.

Das Geißbockrennen beginnt um 17 Uhr an der Einmündung Brunnenstraße / Kemmerer Weg und findet seinen Abschluss mit Hahnenschlag, dem Angebot frischgebackener fränkischer Kirchweihkrapfen und Attraktionen für Kinder in der Austraße und Bachgasse am Kirchweihplatz. Neben dem Hahn gibt es noch eine Vielzahl toller Preise zu gewinnen. Die Gastronomie von Breitengüßbach ist bestens gerüstet und bietet allerlei Spezialitäten an. Die Gemeinde, Gastwirte und Veranstalter laden Sie alle von nah und fern ganz herzlich nach Breitengüßbach ein und wünschen einen angenehmen Aufenthalt.