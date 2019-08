Kirchweih Breitengüßbach

Es ist Tradition in Breitengüßbach, am zweiten Wochenende im August zur Kirchweih einzuladen. Am Wochenende vom 9. August bis 12. August 2019 ist es also wieder soweit.

Starkes Programm

Aus diesem Anlass ist in der Bachgasse und Austraße ein großer Vergnügungspark aufgebaut und bietet mit vielen Fahrgeschäften, wie Autoscootern, Kinder-Karussell, Schiffschaukel usw. Vergnügungsmöglichkeiten für alle.

Dazu kommen Schieß-, Los-, Wurf- und Spielautomatenbuden sowie Süßwaren- und Imbiss-Stände.

Ein vielseitiges Kirchweih-Wochenende

Sonntags und montags bewirtet die katholische Kirchengemeinde ihre Gäste mit hausgebackenem Kuchen und anderen Leckereien jeweils ab 14 Uhr im Pfarrgarten.

Die Mitglieder der Basketballabteilung bereichern inzwischen seit 30 Jahren durch den traditionellen Pizzaverkauf und den Basketballkorb das Angebot auf dem Kirchweihplatz.

Pfarrkirche St. Leonhard

Mittelpunkt des Kirchweihfestes ist jedoch die Pfarrkirche St. Leonhard mit dem Pfarrzentrum.

Nach historischen Unterlagen kann man die Baugeschichte der Pfarrkirche bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Der Verfasser einer Breitengüßbacher Ortschronik, Rektor a. D. Karl Schrott, geht sogar noch weiter. Er zieht in Erwägung, dass das ursprüngliche Breiten-güßbacher Gotteshaus als eine der berühmten 14 Slawenkirchen von Kaiser Karl dem Großen an-zusehen ist.

Indizien dafür sind die bedeutsame Lage Breitengüßbachs an der Straßengabelung von Hallstadt her Richtung Baunach und mainaufwärts nach Rattelsdorf und Zapfendorf, die frühe Erstnennung Breitengüßbachs zwischen 810 und 832, sowie die vielen slawischen Flurnamen in der Gegend von Breitengüßbach, die bis in unsere Zeit erhalten geblieben sind.

Bereits in den Jahren 1706 und 1707 wurde die Kirche erweitert. Unter dem Baumeister Bonaven-tura Rauscher wurde die mittelalterliche Inneneinrichtung beseitigt und durch eine Einrichtung im barocken Stil ersetzt. Die Orgel wurde 1708 von Wohltätern gestiftet.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1939 zählte man in der Pfarrei Breitengüßbach 1.319 Katholiken, im Jahre 1977 war diese Zahl bereits auf 2.537 angewachsen. Eine erneute Erweiterung der Kirche war also unumgänglich. Der Erlangener Architekt Paul Becker erstellte mit Zustimmung des Erzbischöflichen Ordinariats und nach Begutachtung des Landesamtes für Denkmalpflege die Pläne. Die Erweiterung erfolgte bis 1978 in südlicher und nördlicher Richtung um je acht Meter.

Dies war ein denkwürdiges und geschichtliches Ereignis für die kirchliche und politische Gemeinde, sowie für die gesamte Bevölkerung von Breitengüßbach.

In Breitengüßbach sind die traditionellen Kirchweihbräuche erhalten geblieben.

Bereits am Freitag, 9. August 2019, um 18:00 Uhr wird der Kirchweihbaum mit Marschmusik von der Bahnhofstraße zur Ortsmitte geleitet und von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Brei-tengüßbach aufgestellt.

Die Bewirtung mit Fassbier und Grillspezialitäten übernimmt in diesem Jahr die Junge Union zu-sammen mit dem CSU-Ortsverband Breitengüßbach.

Mittelpunkt der Kirchweih ist der Festgottesdienst am Sonntag, den 11. August 2019, um 09:30 Uhr, der zum Gedenken an den Stifter der Pfarrei, Johannes Nassach gehalten wird. Die Kirchenparade zu diesem Festgottesdienst beginnt um 09:25 Uhr in der Bachgasse bei der Gastwirtschaft Brauerei Hümmer. Die Mitglieder des Gemeinde-, Kirchen- und Pfarrgemeinderates sowie die Fahnena-bordnung der Ortsvereine sind dazu eingeladen.

Sportliches Rahmenprogramm

Die 1. Fußballmannschaft des TSV Breitengüßbach bietet ihren Zuschauern am Kirchweihsamstag eine Spitzenbegegnung in ihrem Heimspiel in der Bezirksliga Ofr. West gegen den Meisterschafts-anwärter SV Merkendorf. Anstoß ist um 16:00 Uhr. Gleichzeitig lädt die Fußballabteilung auch zur Nachkirchweih rund um die Sportanlage am darauffolgenden Donnerstag ein.

Am Kirchweihmontag, 12. August 2019, finden rund um die Kirche ein großer Kinderflohmarkt im Rahmen des Ferienprogrammes (13-16 Uhr), der Kinderbasketballfreiwurfwettbewerb "König der Kerwa" (16:00 Uhr) sowie das traditionelle Geißbockrennen statt. Das Geißbockrennen beginnt um 17:00 Uhr an der Einmündung Brunnenstraße / Kemmerer Weg und findet seinen Abschluss mit Hahnenschlag, dem Angebot frischgebackener fränkischer Kirch-weihkrapfen und Attraktionen für Kinder in der Austraße und Bachgasse am Kirchweihplatz. Neben dem Hahn gibt es noch eine Vielzahl toller Preise zu gewinnen. Die Gastronomie von Breitengüßbach ist bestens gerüstet und bietet allerlei Spezialitäten an. Die Gemeinde, Gastwirte und Veranstalter laden Sie alle von nah und fern ganz herzlich nach Brei-tengüßbach ein und wünschen einen angenehmen Aufenthalt.