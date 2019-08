Kirchweih Bischberg

Von Freitag, 30. August bis Montag, 2. September steht Bischberg im Zeichen der Kirchweih. Diese beginnt am Freitag, 30. August, um 18 Uhr mit dem Einholen und Aufstellen der Kirchweihbaumes durch die Freiwillige Feuerwehr Bischberg. Auf dem Kirchweihfestplatz eröffnen im Festzelt der erste Bürgermeister Johann Pfister und OKR-Vorsitzender Georg Schmitt das bunte Treiben mit einem zünftigen Fassanstich, ehe die Band "Volldampf" bis zum Abwinken beste Kirchweihunterhaltung bietet.

Samstag, 31. August, steht ganz im Zeichen des traditionellen Fischstechens auf der Regnitz. Es beginnt um 13.30 Uhr mit dem Zug der Fischerstecher, die sich aus vielen Bischberger Vereinen rekrutieren, ehe um 14 Uhr es dann gilt, den Kontrahenten mit gekonntem Stoß ins kühle Nass zu befördern. Zur Bayerischen Party lädt ab 19 Uhr die Band "Klostergold" ein.

Voller Aktivitäten steckt auch der Sonntag, 1. September, der um 9.45 Uhr mit der Fahnenparade beginnt, wenn die Bischberger Vereine mit ihren Ehrenfahnen, begleitet von der Blasmusik Bischberg zur Kirche ziehen. Dort findet um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Markus statt. Um 14 Uhr schließt sich das Orgelkonzert dort an. Sportliche Akzente setzt der FC Bischberg, der um 16 Uhr gegen den VfL Mürsbach um Punkte kämpften. Ab 18 Uhr geht es im Festzelt mit dem Blasmusikverein Bischberg weiter, ehe um 19 Uhr die Siegerehrung der Fischerstecher durchgeführt wird.

Fast schon kulturelles Erbe ist der Hahnenschlag am abschließenden Montag, 2. September um 17.30 auf dem Fußballplatz am Leinritt. Angesagt hat sich auch das Kasperltheater Karfunkel, die Kinder dürfen sich außerdem am Montag über verbilligte Preise freuen: Es gibt mehrere Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Babyflieger, Schiffschaukel oder Kinderkarussell. Auch Schieß- und Losbuden dürfen nicht fehlen. Davor laufen sich schon die Bischberger Vereinsvertreter warm, die um 18 Uhr in einem Fußballspiel gegen die Kreistagself antreten. Kirchweihausklang ist um 18 Uhr mit einem musikalischen Duo.Horst Lange