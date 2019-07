Kirchweih Baunach

Baunach feiert Kirchweih - und verspricht dafür wieder ein interessantes und vielseitiges Kirchweihprogramm.

Ein starkes Programm

Los geht es am Freitag, 19. Juli. Ab 17 Uhr startet der Betrieb. Pünktlich um 18 Uhr formieren sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Feuerwehrhaus und ziehen dann unter Beteiligung der Stadtkapelle Baunach, des Stadtrates, der OKR-Vorstandschaft und der Vereine zum Jugendheim. Dort stellen sie dann den Baum auf - musikalisch begleitet sie dabei der Stadtkapelle Baunach. Die Baunacher Gaststätten bieten ab dem Kirchweihfreitag wieder echt fränkische Kerwas-Spezialitäten und internationale Gerichte an. Der FC Baunach - Fußballabteilung - bewirtschaftet auch in diesem Jahr von Freitag bis Montag den Bereich um die Zentscheune und bietet verschiedene Schmankerl an. Ab 20 Uhr gibt es dort Livemusik mit "JAM Josi & Micha", ab 21 Uhr startet der Barbetrieb.

Gute Musik

Der Samstag geht ab 16.30 Uhr mit dem Kirchweihbetrieb entspannt weiter. Ab 18 Uhr gibt es beim FC Baunach Spanferkel aus dem Backofen. Ab 20 Uhr tritt die "Corso Band" auf die Bühne und liefert mit ihrer Livemusik ausgelassene Stimmung. Der Sonntag startet feierlich um 9 Uhr mit dem Kirchweih-Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Oswald. Ab 10 Uhr geht es an der Zentscheune weiter mit Weißwurstfrühschoppen, ab 13.30 Uhr ist Kirchweihbetrieb mit Kaffee und Kuchen, bis dann ab 17 Uhr "Udos Musik" übernimmt und einen unvergesslichen Liveauftritt hinlegt. Ab 19 Uhr startet dann der Barbetrieb.

Großer Vergnügungspark

Ab Montag ist Kirchweih-Ausklang auf dem Markplatz und in den Gasthäusern, auch an der Zentscheune ist ab 16 Uhr Kirchweihausklang bei den Fußballern. Ab 19 Uhr startet der "Promiwettbewerb" für einen guten Zweck, gleichzeitig öffnet die Bar.

Von den Schaustellern Krzenck und Fischer wird auch in diesem Jahr ein großer Vergnügungspark auf dem Marktplatz aufgestellt. Beim Kirchweihauftakt am Freitag kostet in den ersten 60 Minuten jede Fahrt nur 1 Euro (von 17 bis 18 Uhr) und am Kirchweih-Montag werden zur Freude unserer jüngsten Kirchweihbesucher anlässlich des Familiennachmittages ermäßigte Fahrpreise an allen Fahrgeschäften angeboten.

Parken kann man auf dem Altstadtparkplatz. Baunach freut sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen ein paar frohe Stunden auf der Baunacher Kirchweih 2019.