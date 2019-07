Kirchweih Altenkunstadt

Das Kirchweihfest ist immer ein ganz besonderes Ereignis im Herzen von Altenkunstadt. Auch in diesem Jahr werden wieder die Altenkunstadt Musikanten mit ihrer tüchtigen Helferschar die Ausrichtung der Festtage auf dem Marktplatz vom 13. bis zum 15. Juli übernehmen. Viel Geselligkeit, eine angenehme Unterhaltungsmusik und das abwechslungsreiche Bewirtungsangebot dürften dabei wieder für viele Gäste sorgen. Am Samstag, 13. Juli, findet zunächst um 18 Uhr ein Kindergottesdienst in der katholischen Pfarrkirche mit der Band Hallelu statt. Danach erfolgt die Abholung der Bürgermeister und Gemeinderäte auf dem Rathausplatz, es wird anschließend der offizielle Bieranstich durchgeführt und die Altenkunstadter Musikanten tragen ihren Teil zum weiteren Gelingen des Abends bei.

Zum Gottesdienst am Sonntag ziehen die heimischen Vereine um 8.45 Uhr unter den Klängen der Altenkunstadter Musikanten mit einer Kirchenparade in die Kirche ein und werden die Festmesse selbst ausgestalten. Anschließend steht ein Frühschoppen bevor und wer Lust und Laune verspürt, kann sogar auf dem Marktplatz einen Mittagstisch erhalten.

Der Familiennachmittag mit Spielen für die Kinder und bei Kaffee und Kuchen, beginnt gegen 14 Uhr. Ab 15.30 Uhr leitet dann der Musikverein Frankenwald Windheim den unterhaltsamen Nachmittag ein.

Auch den Kirchweih-Montag können alle bereits ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen genießen. Gegen 15.30 Kerwa-Musik mit ROZ. Gegen 18.30 Uhr spielen zum Kerwa-Ausklang die Leuzendorfer Musikanten. An allen Tagen herrscht außerdem Barbetrieb mit Cocktails und Longdrinks.