Kirchweih Aisch

Man sagt, die Aischer Kerwa soll eine der schönsten Kerwas im Aischgrund sein. Sie findet immer am ersten Augustwochenende statt und (fast) immer bei bestem Wetter.

Die Aascher Kerwasburschen laden alle, ob jung oder alt, herzlich zur Laurenzi Kerwa ein und wie immer haben sie sich auch dieses Jahr wieder richtig ins Zeug gelegt und ein tolles Programm vorbereitet. Dann ist in Aisch fast fünf Tage der Bär los! Die Aischer Straße säumen von der Aischbrücke bis hinauf zum ehemaligen Bäcker links und rechts Buden, unterbrochen von Bierbänken und Zelten der beiden Gasthäuser nebst dem Zelt der "Small Willy's Bar".

Diesmal beginnt die Kerwa für die Burschen schon am Samstag 27. Juli, da wird mit dem neu erworbenen "Pritschen Erhard" (Hänger für den Zeltverleih) die Kerwa reingespielt.

Die Burschen beglücken die ortsansässigen Mitbürger mit einem mobilen Bierverkaufsstand und sie werden eine im Amtsblatt vorgestellte Route in Aisch und ggf. auch Adelsdorf befahren. An bestimmten Stationen verkaufen sie Bier vom Rittmayer.

Der interne Bieranstich für die Kerwasburschen findet bereits am Dienstagabend bei der Brauerei Rittmayer statt.

Am Donnerstag, 1. August, ist es dann so weit. Um 19 Uhr sticht traditionell Bürgermeister Karsten Fischkal - diesmal beim Scharold - das Kerwasfass an.

Die Landgasthöfe Scharold und Rittmayer und die "Small Willy's Bar" sind wie immer auf einen großen Ansturm gerüstet. Täglich werden leckere Gerichte und Spezialitäten angeboten. Beim Rittmayer wird im Lokal, im Biergarten und im Hof voll bedient. In der "Small Willy's Bar" gibt's Salatbuffet, Gegrilltes, Fisch. Dort wird DJ Gerd die Tage das Fest begleiten: am Freitag mit Rock und Pop, am Samstag Pop und Schlagerparty und am Sonntag vor der Aaschparade ist Schlager und Oldieparty.

Am Kerwasfreitag ist es ja schon üblich, dass die Kerwasburschen sich etwas Besonderes ausdenken. Diesmal gibt es um 19 Uhr ein Gecher-Rausschlong RELOADED. Das ist eine Abwandlung der traditionellen Variante wie man sie von früher kennt. Aluschalen ersetzen dabei die Gecher. Bei Katja und Björn Römmelt legt DJ Gerd legendäre Rock und Rock Classics auf.

Am Samstag stellen die Kerwasburschen dann um 16 Uhr wieder nicht nur den "größten, sondern auch den schönsten Baum in der Gmaa auf!" Den Baum spielt Stefan Mönius von den Aischtaler Knutschbären rein. Die Ballermann Party geht wieder bei "Small Willy's Bar" ab.

Am Sonntag können die Familien nach dem Kerwasgottesdienst bei hoffentlich bestem Wetter über die Kerwasmeile flanieren. Ein Highlight wird das "Raustanzen" um 18.30 Uhr am Kerwasbaum sein. Deftige Kerwaslieder erklingen genauso wie schon beim Baumaufstellen. Musikalische Unterstützung holen sich die Burschen dazu von der Blaskapelle Zentbechhofen. Und dann wird ab 21 Uhr die Aischer Hauptstraße zur Partymeile! Die Legendäre Aaschparade geht heuer in die elfte Runde und beginnt diesmal eine Stunde früher! Start ist beim Rittmayer und Ende bei "Small Willy's Bar". Grund der Vorverlegung ist die Rücksichtnahme auf die Anwohner. Außerdem ist es besser für alle Gäste und Besucher, da noch eine Stunde zum Feiern übrig bleibt.

Eine "Let the sunshine Party after Aasch Parade" mit House Classics beendet den Sonntagabend wiederum bei "Small Willy's Bar". Der Montag steht unter dem Motto: "Gländerkerwa", das bedeutet, dass die Kerwasburschen beim Scharold am Geländer rumhängen und die Kerwa ausklingen lassen. Jeder ist eingeladen das schönste Fest des Sommers in Aisch mit allen Sinnen zu genießen! Johanna Blum