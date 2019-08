Kirchenburgweinfest Hüttenheim

Eines der schönsten Weinfeste Frankens, zertifiziert nach den Vorgaben der Kampagne "Franken - Wein.Schöner.Land!" steht kurz bevor: das Kirchenburgweinfest in Hüttenheim, das vom 16. bis 18. August zum 27. Mal gefeiert wird.

Die Besucher sitzen an allen drei Tagen in den historischen Mauern der Kirchenburg und genießen Musik ohne Verstärker, fränkische Spezialitäten, Hüttenheimer Weine und vielfältige Gastlichkeit. Der Festbetrieb startet am Freitagabend, geht am Samstag ab dem Nachmittag weiter und am Sonntag sind Besucher schon ab dem Mittagessen willkommen. Der Eintritt zum Fest ist dabei frei.

Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 15 Uhr Kirchenburgführungen statt. Treffpunkt dazu ist am Marktplatz an der Linde.

Außerdem hat während der Weinfesttage der historische "Tante-Emma-Laden" und das "Fahrradmuseum" geöffnet.

Als kostenloser Service werden für Gäste mit Wohnwagen und für Camper Stellplätze mit Strom und Wasser am Sportplatz angeboten.red